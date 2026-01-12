Trapani Shark esclusa dalla Serie A di basket, è ufficiale: la decisione del Giudice Sportivo
ROMA - La Trapani Shark è stata esclusa dalla Serie A di Basket con effetto immediato. Questa la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Fip maturata dapo la riunione di oggi (12 gennaio) tra i vertici della Federazione e della Lega Basket.
Trapani Shark esclusa dalla Serie A: la decisione
Alla luce di quanto accaduto nella gara di sabato scorso tra i siciliani e Trento e preso atto sia del rapporto della gara redatto dal sostituto procuratore federale sia della precedente rinuncia da parte del club alla partita contro la Virtus Bologna, nel suo ultimo comunicato ufficiale il Giudice Sportivo Nazionale della Fip "dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione; annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia; dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza".
Il Giudice Sportivo: "Alterazione dell'uguaglianza competitiva"
La decisione arriva dopo l'ultima partita di campionato, disputata da Trapani con solo sette giocatori a referto e conclusasi a 5'49" del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra granata. Secondo il giudice, si è configurata "una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, che deriva dallo schieramento da parte della Trapani Shark di una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato". Si è "ritenuto pertanto corretto ed equo per il caso in questione - si legge ancora nel comunicato ufficiale - assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria ad una vera e propria rinuncia alla stessa".
La nuova classifica di Serie A dopo l'esclusione di Trapani
Ecco la nuova classifica di Serie A dopo l'esclusione di Trapani e l'annullamento di tutte le gare giocate dai siciliani: Virtus Olidata Bologna, Germani Brescia 24 punti; EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia 20; Bertram Derthona Tortona 18; Pallacanestro Trieste 14; Guerri Napoli, Dolomiti Energia Trentino, APU Old Wild West Udine, Vanoli Basket Cremona 12; Banco di Sardegna Sassari, Openjobmetis Varese 10; UNA Hotels Reggio Emilia 8; NutriBullet Treviso Basket, Acqua S. Bernardo Cantù 6. (Trapani Shark esclusa dal campionato).
Come si è arrivati all'esclusione del club siciliano
La squadra siciliana è stata esclusa dopo le ultime tre partite, tra campionato e Champions League, che non ha disputato o concluso (e ha perso) per mancanza di giocatori. La crisi nasce da tutta una serie di inadempienze finanziarie contestate al club, che hanno portato alla penalizzazione in campionato e poi al blocco del mercato, che ha impedito di integrare il roster al momento dell'addio di tanti giocatori e dell'allenatore Jasmin Repesa nelle scorse settimane. La Shark ha iniziato la Serie A con 4 punti di penalizzazione, frutto di irregolarità amministrative relative al corretto adempimento dei versamenti Irpef e Inps. A novembre la formazione siciliana ha ricevuto un ulteriore punto di penalizzazione e altri 3 a fine dicembre per irregolarità amministrative nell'iscrizione al campionato 2025-26, con un'inibizione di due anni comminata al presidente Antonini. Il 9 gennaio infine è arrivata un'ulteriore penalizzazione di 2 punti (che ha portato il totale a 10) e un'ulteriore inibizione di due anni per Antonini.
Trapani Shark, le parole del presidente Antonini
Queste le parole che aveva prunciato Antonini in mattinata, prima del vertice tra FIP e Lega: "Oggi a noi è rimasta solo la via della giustizia ordinaria - ha detto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 -. Abbiamo perso completamente la fiducia in quella ordinaria dopo aver assistito a dei procedimenti incredibili presso il Tribunale federale della pallacanestro. Abbiamo appena pubblicato un comunicato che hanno preparato i nostri avvocati dove ricostruiamo gli abusi sulla vicenda dei punti di penalizzazione e le forzature clamorose federali delle ultime due sanzioni, con una serie di violazioni delle norme e degli iter procedurale da far rabbrividire, con tanto di prove". Questa invece la risposta a chi lo accusa di esporre dei giocatori giovanissimi, anche minorenni, a delle figure non edificanti come nell'ultima partita contro Trento: "Chi dice queste cose - ha aggiunto Antonini - non conosce i regolamenti. Se io non avessi schierato la squadra per due partite consecutive avrei di fatto automaticamente autorizzato la radiazione della mia società per mie responsabilità. In questo modo, invece, sarà oggi la Federazione a dover radiare la società. Questo aumenterà i danni in sede giudiziale che noi chiederemo alla Federazione per quello che è stato fatto. Credo che ci si renderà conto solo dopo le sentenze sia del Consiglio di Stato, del Tar e della Commissione tributaria che sono stati commessi errori clamorosi che hanno portato alla situazione attuale". Che cosa non rifarebbe se potesse tornare indietro? "Non entrerei nello sport, certamente. Sono un imprenditore che ha investito 20 milioni di euro in un territorio così particolare come Trapani. Quello che consiglio a qualsiasi imprenditore è di non entrare nello sport. Lasciare sia il Trapani calcio che il Trapani basket Assolutamente no - ha concluso Antonini - Porteremo avanti questa battaglia giudiziale che per me è diventata una battaglia di dignità, legata al mio nome e alla mia famiglia. Lotteremo per ricostruire la verità dei fatti".
ROMA - La Trapani Shark è stata esclusa dalla Serie A di Basket con effetto immediato. Questa la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Fip maturata dapo la riunione di oggi (12 gennaio) tra i vertici della Federazione e della Lega Basket.
Trapani Shark esclusa dalla Serie A: la decisione
Alla luce di quanto accaduto nella gara di sabato scorso tra i siciliani e Trento e preso atto sia del rapporto della gara redatto dal sostituto procuratore federale sia della precedente rinuncia da parte del club alla partita contro la Virtus Bologna, nel suo ultimo comunicato ufficiale il Giudice Sportivo Nazionale della Fip "dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione; annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia; dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza".
Il Giudice Sportivo: "Alterazione dell'uguaglianza competitiva"
La decisione arriva dopo l'ultima partita di campionato, disputata da Trapani con solo sette giocatori a referto e conclusasi a 5'49" del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra granata. Secondo il giudice, si è configurata "una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, che deriva dallo schieramento da parte della Trapani Shark di una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato". Si è "ritenuto pertanto corretto ed equo per il caso in questione - si legge ancora nel comunicato ufficiale - assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria ad una vera e propria rinuncia alla stessa".
La nuova classifica di Serie A dopo l'esclusione di Trapani
Ecco la nuova classifica di Serie A dopo l'esclusione di Trapani e l'annullamento di tutte le gare giocate dai siciliani: Virtus Olidata Bologna, Germani Brescia 24 punti; EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia 20; Bertram Derthona Tortona 18; Pallacanestro Trieste 14; Guerri Napoli, Dolomiti Energia Trentino, APU Old Wild West Udine, Vanoli Basket Cremona 12; Banco di Sardegna Sassari, Openjobmetis Varese 10; UNA Hotels Reggio Emilia 8; NutriBullet Treviso Basket, Acqua S. Bernardo Cantù 6. (Trapani Shark esclusa dal campionato).