Trapani Shark esclusa dalla Serie A di basket, è ufficiale: la decisione del Giudice Sportivo

Come si è arrivati all'esclusione del club siciliano

La squadra siciliana è stata esclusa dopo le ultime tre partite, tra campionato e Champions League, che non ha disputato o concluso (e ha perso) per mancanza di giocatori. La crisi nasce da tutta una serie di inadempienze finanziarie contestate al club, che hanno portato alla penalizzazione in campionato e poi al blocco del mercato, che ha impedito di integrare il roster al momento dell'addio di tanti giocatori e dell'allenatore Jasmin Repesa nelle scorse settimane. La Shark ha iniziato la Serie A con 4 punti di penalizzazione, frutto di irregolarità amministrative relative al corretto adempimento dei versamenti Irpef e Inps. A novembre la formazione siciliana ha ricevuto un ulteriore punto di penalizzazione e altri 3 a fine dicembre per irregolarità amministrative nell'iscrizione al campionato 2025-26, con un'inibizione di due anni comminata al presidente Antonini. Il 9 gennaio infine è arrivata un'ulteriore penalizzazione di 2 punti (che ha portato il totale a 10) e un'ulteriore inibizione di due anni per Antonini.

Trapani Shark, le parole del presidente Antonini

Queste le parole che aveva prunciato Antonini in mattinata, prima del vertice tra FIP e Lega: "Oggi a noi è rimasta solo la via della giustizia ordinaria - ha detto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 -. Abbiamo perso completamente la fiducia in quella ordinaria dopo aver assistito a dei procedimenti incredibili presso il Tribunale federale della pallacanestro. Abbiamo appena pubblicato un comunicato che hanno preparato i nostri avvocati dove ricostruiamo gli abusi sulla vicenda dei punti di penalizzazione e le forzature clamorose federali delle ultime due sanzioni, con una serie di violazioni delle norme e degli iter procedurale da far rabbrividire, con tanto di prove". Questa invece la risposta a chi lo accusa di esporre dei giocatori giovanissimi, anche minorenni, a delle figure non edificanti come nell'ultima partita contro Trento: "Chi dice queste cose - ha aggiunto Antonini - non conosce i regolamenti. Se io non avessi schierato la squadra per due partite consecutive avrei di fatto automaticamente autorizzato la radiazione della mia società per mie responsabilità. In questo modo, invece, sarà oggi la Federazione a dover radiare la società. Questo aumenterà i danni in sede giudiziale che noi chiederemo alla Federazione per quello che è stato fatto. Credo che ci si renderà conto solo dopo le sentenze sia del Consiglio di Stato, del Tar e della Commissione tributaria che sono stati commessi errori clamorosi che hanno portato alla situazione attuale". Che cosa non rifarebbe se potesse tornare indietro? "Non entrerei nello sport, certamente. Sono un imprenditore che ha investito 20 milioni di euro in un territorio così particolare come Trapani. Quello che consiglio a qualsiasi imprenditore è di non entrare nello sport. Lasciare sia il Trapani calcio che il Trapani basket Assolutamente no - ha concluso Antonini - Porteremo avanti questa battaglia giudiziale che per me è diventata una battaglia di dignità, legata al mio nome e alla mia famiglia. Lotteremo per ricostruire la verità dei fatti".