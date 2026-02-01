Corriere dello Sport.it
Brescia sbanca Milano e resta sola al comando. Bologna ko con Trento © CIAMILLO

Brescia sbanca Milano e resta sola al comando. Bologna ko con Trento 

La 18ª giornata di Serie A si conclude con la Germani capolista solitaria, dopo il successo in casa dell'Olimpia. Scivolone Virtus
1 min
Tagsgermani bresciaOlimpia MilanoVirtus Bologna

La 18ª giornata di Serie A ridisegna la vetta della classifica, che ora vede Brescia da sola al comando, dopo la vittoria di prestigio a Milano contro l'Olimpia, mentre la Virtus Bologna cade in casa con Trento.

Germani sola in testa, Virtus ko

Al comando c'è una sola squadra ed è la Germani Brescia, che si inventa una prestazione pressoché perfetta davanti agli oltre quattromila spettatori dell'Allianz Claud, superando l'EA7 per 90-81.Cade invece Bologna, che viene violata 87-85 da Trento. Vincono anche Sassari, Trieste e Reggiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

