Brescia sbanca Milano e resta sola al comando. Bologna ko con Trento
La 18ª giornata di Serie A ridisegna la vetta della classifica, che ora vede Brescia da sola al comando, dopo la vittoria di prestigio a Milano contro l'Olimpia, mentre la Virtus Bologna cade in casa con Trento.
Germani sola in testa, Virtus ko
Al comando c'è una sola squadra ed è la Germani Brescia, che si inventa una prestazione pressoché perfetta davanti agli oltre quattromila spettatori dell'Allianz Claud, superando l'EA7 per 90-81.Cade invece Bologna, che viene violata 87-85 da Trento. Vincono anche Sassari, Trieste e Reggiana.