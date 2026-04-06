Guerri Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: panchina affidata a Repesa
NAPOLI - Dopo la sconfitta contro Brescia alla vigilia di Pasqua, la Guerri Napoli Basket ha deciso di esonerare Alessandro Magro. A cinque giornate dalla fine Napoli occupa il terz'ultimo posto in classifica a pari merito con Cantù a quota 16, a +2 sulla Dinamo Sassari (14) e a +4 sull'ultima posizione occupata per il momento da Treviso che comporterebbe la retrocessione in A2.
Guerri Napoli, Magro esonerato: la nota del club
"La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera", si legge nella nota ufficiale del club.
Guerri Napoli Basket, panchina affidata a Repesa
Al posto di Magro, la società azzurra ha annunciato l'ingaggio di Jasmin Repesa, coach croato classe 1961, fino allo scorso dicembre sulla panchina di Trapani. Per lui contratto fino al 2027. Repesa vanta una lunghissima esperienza in Italia, iniziata nel novembre 2002 alla guida della Fortitudo Bologna (dove vince uno scudetto - quello storico del 2005 con la tripla di Ruben Douglas sulla sirena a Milano contro l'Olimpia - e una Supercoppa Italiana e raggiunge una finale di Eurolega) e poi proseguita sulle panchine di Roma, Treviso, Milano (uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana), Pesaro e infine Trapani.
NAPOLI - Dopo la sconfitta contro Brescia alla vigilia di Pasqua, la Guerri Napoli Basket ha deciso di esonerare Alessandro Magro. A cinque giornate dalla fine Napoli occupa il terz'ultimo posto in classifica a pari merito con Cantù a quota 16, a +2 sulla Dinamo Sassari (14) e a +4 sull'ultima posizione occupata per il momento da Treviso che comporterebbe la retrocessione in A2.
Guerri Napoli, Magro esonerato: la nota del club
"La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera", si legge nella nota ufficiale del club.