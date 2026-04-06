Guerri Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: panchina affidata a Repesa

Guerri Napoli Basket, panchina affidata a Repesa

Al posto di Magro, la società azzurra ha annunciato l'ingaggio di Jasmin Repesa, coach croato classe 1961, fino allo scorso dicembre sulla panchina di Trapani. Per lui contratto fino al 2027. Repesa vanta una lunghissima esperienza in Italia, iniziata nel novembre 2002 alla guida della Fortitudo Bologna (dove vince uno scudetto - quello storico del 2005 con la tripla di Ruben Douglas sulla sirena a Milano contro l'Olimpia - e una Supercoppa Italiana e raggiunge una finale di Eurolega) e poi proseguita sulle panchine di Roma, Treviso, Milano (uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana), Pesaro e infine Trapani.