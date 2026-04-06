Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Guerri Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: panchina affidata a Repesa

Il tecnico azzurro paga a caro prezzo la sconfitta contro la Germani Brescia alla vigilia di Pasqua: al suo posto l'esperto allenatore croato per centrare la salvezza
TagsGuerri Napoli BasketMagroRepesa

NAPOLI - Dopo la sconfitta contro Brescia alla vigilia di Pasqua, la Guerri Napoli Basket ha deciso di esonerare Alessandro Magro. A cinque giornate dalla fine Napoli occupa il terz'ultimo posto in classifica a pari merito con Cantù a quota 16, a +2 sulla Dinamo Sassari (14) e a +4 sull'ultima posizione occupata per il momento da Treviso che comporterebbe la retrocessione in A2.

Guerri Napoli, Magro esonerato: la nota del club

"La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera", si legge nella nota ufficiale del club.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Guerri Napoli Basket, panchina affidata a Repesa

Al posto di Magro, la società azzurra ha annunciato l'ingaggio di Jasmin Repesa, coach croato classe 1961, fino allo scorso dicembre sulla panchina di Trapani. Per lui contratto fino al 2027. Repesa vanta una lunghissima esperienza in Italia, iniziata nel novembre 2002 alla guida della Fortitudo Bologna (dove vince uno scudetto - quello storico del 2005 con la tripla di Ruben Douglas sulla sirena a Milano contro l'Olimpia - e una Supercoppa Italiana e raggiunge una finale di Eurolega) e poi proseguita sulle panchine di Roma, Treviso, Milano (uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana), Pesaro e infine Trapani.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

NAPOLI - Dopo la sconfitta contro Brescia alla vigilia di Pasqua, la Guerri Napoli Basket ha deciso di esonerare Alessandro Magro. A cinque giornate dalla fine Napoli occupa il terz'ultimo posto in classifica a pari merito con Cantù a quota 16, a +2 sulla Dinamo Sassari (14) e a +4 sull'ultima posizione occupata per il momento da Treviso che comporterebbe la retrocessione in A2.

Guerri Napoli, Magro esonerato: la nota del club

"La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera", si legge nella nota ufficiale del club.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A
1
Guerri Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: panchina affidata a Repesa
2
Guerri Napoli Basket, panchina affidata a Repesa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS