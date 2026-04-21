Jason Burnell: "Farò di tutto per vincere. Brescia è nel mio cuore"

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Non si chiama Mister Wolf ma Jason Burnell. E sa bene come si risolvono, se mai ce ne fossero, i problemi della Germani. Ne sono ben felici a Brescia dove si godono questo giocatore tutto sostanza, capace di essere decisivo sui due lati del campo facendo pesare sempre più la grande leadership che lo
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