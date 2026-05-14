I premi della Serie A di basket: a Brooks l'MVP, Della Valle è il miglior italiano

Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano) ha conquistato l' MVP Dino Meneghin Trophy - Unipol della regular season della Serie A Unipol 2025/26, superando nelle votazioni i rivali Miro Bilan (Germani Brescia) e Amedeo Della Valle (Germani Brescia). Questo premio è stato votato da club, media e tifosi.

Gli altri premi

Amedeo Della Valle (Germani Brescia) ha conquistato il premio di Best ITA of the Year - Fastweb della regular season della Serie A Unipol 2025/26, facendo tris con il titolo già ottenuto nell'annata 2021/22 (quando fu eletto anche MVP del campionato) e dell’anno scorso. Completano il podio Saliou Niang (Virtus Olidata Bologna) e Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona). Questo premio è stato votato da club, media e tifosi. Leandro Bolmaro (EA7 Emporio Armani Milano) si è portato a casa il premio di Best Defensive Player Of The Year - Pall-Ex della Serie A Unipol 2025/26, superando nelle preferenze gli avversari Alessandro Pajola (Virtus Olidata Bologna) e Brianté Weber (Nutribullet Treviso Basket). Questo premio è stato votato da club, media e tifosi.