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Brescia batte Milano e porta le semifinali sull'1-1: decisivo Della Valle

La Germani si impone sull'Olimpia in gara due con il punteggio di 85-79. Mercoledì 3 giugno la terza sfida
1 min
Tagsgermani bresciaOlimpia Milanosemifinale A1

La Germani Brescia si aggiudica gara due delle semifinali scudetto e pareggia il conto con l'EA7 Milano. La sfida si è conclusa con il punteggio di 85-79. Grande protagonista del match è stato Della Valle, autore di 28 punti con 8 su 9 dalla lunetta. Anche Ivanovic (che ha messo a segno 24 punti (12 su 17 ai tiri liberi) è riuscito a trascinare i suoi al successo. 

Brescia parte forte

La sfida è stata equilibrata, con Brescia protagonista di un approccio super (16-7), ma grazie ai punti di Bomaro e alla tripla di Brooks, Milano agguanta il pareggia (31-21). L'Olimpia si porta in vantaggio a metà terzo periodo (Brooks firma il 49-52), ma nel finale Brescia torna nuovamente avanti.

Il finale carico di tensione

Diop viene espulso per un tentativo di testata a Della Valle, che a sua volta viene sanzionato con un tecnico. Brescia si riporta in vantaggio grazie a due triple consecutive di Ivanovic e Della Valle, alle quali si aggiunge l'antisportivo fischiato a Guduric (80-72 al 38'): Milano, che paga a caro prezzo il 5/24 da tre, torna a -4 ma un fallo di Shields regala due liberi a Ivanovic che chiudono il match. Mercoledì 3 giugno si giocherà gara 3 al Forum di Assago. 

 

 

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