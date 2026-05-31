Brescia batte Milano e porta le semifinali sull'1-1: decisivo Della Valle
La Germani Brescia si aggiudica gara due delle semifinali scudetto e pareggia il conto con l'EA7 Milano. La sfida si è conclusa con il punteggio di 85-79. Grande protagonista del match è stato Della Valle, autore di 28 punti con 8 su 9 dalla lunetta. Anche Ivanovic (che ha messo a segno 24 punti (12 su 17 ai tiri liberi) è riuscito a trascinare i suoi al successo.
Brescia parte forte
La sfida è stata equilibrata, con Brescia protagonista di un approccio super (16-7), ma grazie ai punti di Bomaro e alla tripla di Brooks, Milano agguanta il pareggia (31-21). L'Olimpia si porta in vantaggio a metà terzo periodo (Brooks firma il 49-52), ma nel finale Brescia torna nuovamente avanti.
Il finale carico di tensione
Diop viene espulso per un tentativo di testata a Della Valle, che a sua volta viene sanzionato con un tecnico. Brescia si riporta in vantaggio grazie a due triple consecutive di Ivanovic e Della Valle, alle quali si aggiunge l'antisportivo fischiato a Guduric (80-72 al 38'): Milano, che paga a caro prezzo il 5/24 da tre, torna a -4 ma un fallo di Shields regala due liberi a Ivanovic che chiudono il match. Mercoledì 3 giugno si giocherà gara 3 al Forum di Assago.