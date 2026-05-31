Brescia batte Milano e porta le semifinali sull'1-1: decisivo Della Valle

La Germani Brescia si aggiudica gara due delle semifinali scudetto e pareggia il conto con l'EA7 Milano. La sfida si è conclusa con il punteggio di 85-79. Grande protagonista del match è stato Della Valle, autore di 28 punti con 8 su 9 dalla lunetta. Anche Ivanovic (che ha messo a segno 24 punti (12 su 17 ai tiri liberi) è riuscito a trascinare i suoi al successo.