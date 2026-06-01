Guerri Napoli, è Petrucelli il primo colpo di mercato di Rizzetta

Primo colpo di mercato della Guerri Napoli. L'annuncio in una nota: "La Guerri Napoli comunica di aver sottoscritto un contratto biennale con l’atleta John Petrucelli. Petrucelli nato ad Hicksville, negli USA, il 27 ottobre 1992 è una guardia-ala di 193 centimetri, naturalizzato italiano. Dopo aver iniziato la sua carriera in Slovacchia, con gli Iskra Svit, il nuovo giocatore degli azzurri gioca per 3 stagioni in G-League, prima con gli Erie BayHakws, divenuti successivamente Osceola Magic, chiudendo la stagione 2018-2019 con 112.1 punti di media per partita, 4.2 rimbalzi e 2.7 assist.

Nel 2019-2020 Petrucelli gioca in Israele, con l’Hapoel Beer Sheva, disputando un campionato da 13 punti di media,3.9 rimbalzi e 2.5 palle recuperate per gara. Nella stagione seguente si trasferisce in Germania, con il Ratipharm Ulm, giocando anche in EuroCup, 7.5 punti per partita e 2.2 rimbalzi. Nel 2021-2022, il giocatore italo-americano inizia la sua carriera nel massimo campionato italiano giocando con la Germani Brescia. In Lombardia gioca 3 splendide stagioni, conquistando per ben 2 campionati consecutivi, il titolo di miglior difensore dell’intero torneo e rivelandosi tra i protagonisti della storica vittoria in Coppa Italia della squadra Bresciana. Nel 2022-203, Petrucelli chiude una stagione da 15 punti di media, tirando con oltre il 50.6 % da 3 punti, maturando ancora esperienza in EuroCup.

Dopo le brillanti stagioni con la Germani, John Petrucelli si trasferisce a Trapani dove, agli ordini di Coach Jasmin Repesa, è tra i migliori giocatori della formazione siciliana, che conquista le semifinali scudetto e la qualificazione alla Champions League. Nella stagione 2024-2025 Petrucelli segna 8.7 punti di media, 1.3 rimbalzi e 1.5 palle recuperate. Nell’ultima stagione, dopo l’esclusione di Trapani dal Campionato, Petrucelli gioca al Galatasaray, nel massimo campionato turco ed in Champions League, 5 punti di media per lui.

Le ottime prestazione del nuovo giocatore della Guerri gli sono valse la convocazione in Nazionale Italiana. Con la maglia azzurra Petrucelli gioca le qualificazioni ai Mondiali, agli Europei ed il Torneo Preolimpico di qualificazione a Parigi 2024".