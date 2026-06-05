Milano batte Brescia e vola in finale: decisiva gara 4

L' Olimpia Milano è la prima squadra a raggiungere la finale scudetto. I meneghini hanno regolato con un secco 3-1 la Germani Brescia: decisiva gara quattro, disputata al Forum e che si è conclusa con il punteggio di 91-86. Un successo che permette all'EA7 Milano di chiudere la serie e di approdare alla finalissima.

Shields trascinatore: i numeri

I padroni di casa dominano la sfida sin dalle prime battute portandosi sul 21-11 dopo otto minuti. Brescia prova a rientrare in partita, ma Milano ribatte colpo su colpo, arrivando a toccare i 17 punti di vantaggio (76-59). Brescia (trascinata dai 19 punti di Della Valle e Bilan), esce tra gli applausi del proprio pubblico, ma con i dubbi del futuro (potrebbe vendere il titolo a Paul Matiasic per il suo progetto su Roma e ripartire dall'A2).

Milano aspetta la finale

Nell'Olimpia spicca la prestazione di Shields, autore di 12 punti, 6 assist e 7 rimbalzi, e di Brooks (18), Nebo (14) e LeDay (12). In finale i meneghini affronteranno una tra Virtus Bologna e Reyer Venezia. "Siamo stati consistenti - ha dichiarato Poeta, alla seconda finale in due anni da capo allenatore - contro una Brescia ottima, ora ci riposiamo un paio di giorni e vedremo chi affronteremo".