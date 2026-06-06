La Reyer Venezia elimina la Virtus Bologna e vola in finale: decisiva gara 4

La Reyer Venezia batte la Virtus Bologna in gara 4 e si qualifica per la finale scudetto del campionato di Serie A1. Gli uomini di Neven Spahija chiudono la semifinale con il punteggio di 3-1 ed eliminano dal torneo i campioni d'Italia in carica. Gara quattro non ha avuto storia e si è chiusa con il successo dei veneti per 90-83.

Venezia domina: decisivo Cole

Un mtch dominato sin dalle prime battute e che ha visto i padroni di casa tenere il pallino del gioco. A dominare la scena per Venezia è stato Cole, autore di ben 30 punti. Da segnalare anche i 22 punti di Tessitori e i 17 di Parks. Per la Virtus, campione d'Italia in carica e prima nella regular season, sono stati 19 i punti di Niang, 17 quelli di Edwards e Morgan.

Venezia contro Milano: in palio lo scudetto

La Reyer Venezia si qualifica per la finale scudetto, dove affronterà l'Olimpia Milano, che si è sbarazzata di Brescia, imponendosi nella seconda semifinale scudetto con il punteggio di 3-1.