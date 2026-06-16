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martedì 16 giugno 2026
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Burnell lascia Brescia dopo tre anni: lo aspetta l'Olimpia Milano© CIAMILLO

Burnell lascia Brescia dopo tre anni: lo aspetta l'Olimpia Milano

La Germani saluta l'ala statunitense con un comunicato ufficiale: "Giocatore dai valori rari, fondamentale per la storica finale scudetto del 2025"
2 min
TagsBurnellBrescia
Jason Burnell lascia la Germani Brescia a conclusione di una stagione in cui la formazione lombarda è arrivata alla semifinali dei playoff. L'ala statunitense era sbarcata a Brescia nel 2023 dopo le esperienze con Cantù, Sassari e Brindisi. "La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Jason Burnell per le tre splendide stagioni vissute insieme - si legge nel comunicato ufficiale della Germani - un proficuo percorso condiviso che, grazie alla struttura sportiva e organizzativa della Società e al forte spirito di abnegazione al lavoro del giocatore stesso, ha permesso a Jason Burnell, con i suoi valori rari e unici, durante la sua permanenza a Brescia, di raggiungere, finora, il massimo rendimento in carriera. Jason Burnell ha collezionato 122 presenze con i colori biancoblù, dando un contributo fondamentale per la qualificazione ad una storica Finale Scudetto nella stagione 2024-2025Pallacanestro Brescia augura a Jason Burnell le migliori fortune professionali e personali". Burnell, 29 anni da compiere ad agosto, nei prossimi giorni dovrebbe essere acquistato dall'Olimpia Milano, attualmente impegnata nella finale scudetto contro Venezia.
 

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