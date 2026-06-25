Doncic sbarca nella Capitale: Roma avrà due squadre in Serie A
La superstar NBA Luka Doncic è sbarcata nella Capitale per svolgere eventi promozionali legati alla sua fondazione e per conoscere i vertici delle istituzioni sportive italiane dato l'imminente arrivo in città della neonata Roma Basketball Club SPQR di cui lo sloveno è finanziatore. Infatti in questi giorni è prevista una serie di incontri tra il giocatore in forza ai Los Angeles Lakers, la delegazione della squadra che vede protagonisti anche Don Nelson Jr e l'ex giocatore Rimantas Kaukenas. Alle riunioni saranno presenti anche il sindaco Gualtieri, il Ministro dell'Economia Giorgetti, l'assessore allo Sport Alessandro Onorato e le autorità di Sport e Salute Mezzaroma e Nepi Molineris, ai quali verrà illustrato un progetto che porterà sinergie virtuose tra città e club.
Il punto della situazione
Roma potrebbe diventare la prima città a passare, da una stagione sportiva alla successiva, dall'assenza di squadre nella massima categoria ad averne addirittura due, per di più provenienti da città diverse. Il percorso della franchigia di Doncic & Co. procede a gonfie vele dopo l'accordo raggiunto nella giornata di ieri con il presidente del CONI Luciano Bonfiglio per l'utilizzo, per gli allenamenti ed il trattamento degli atleti, del Centro Di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti"; per quanto riguarda invece le partite casalinghe di LBA ed Eurocup è vicino l'accordo che porterebbe il club al Palazzetto dello Sport di Piazzale Apollodoro in attesa dell'ampiamente discussa riqualificazione dello Stadio Centrale del Foro Italico.
La squadra di Matiasic
Paul Matiasic, avvocato californiano che negli ultimi tempi ha assunto una sorta di ruolo di distruttore di mondi dopo aver minacciato per mesi di trasferire il titolo della Pallacanestro Trieste nella capitale, si è dimesso durante la giornata di ieri dal ruolo di presidente della società friulana. Dopo mesi di tribolazione la piazza triestina a seguito della cessione delle quote al Cotogna Sports Group (CSG) che vede dunque scongiurata l'ipotesi di un dislocamento da una città custode di una tradizione cestistica pluridecennale ed estremamente radicata nel territorio friulano. Chi invece si troverà in una situazione a dir poco spiacevole, per non dire surreale, sarà Brescia che, dopo aver visto la propria squadra lottare nelle semifinali Scudetto contro l'Olimpia Milano neanche venti giorni fa, ha appreso ieri del clamoroso trasferimento della Germani nella Capitale. L'imprenditore statunitense di origine istrofriulana ha già avviato un iter concreto per lo spostamento della franchigia; infatti, dopo aver acquistato gli spazi dell'impianto del PalaEur dove si giocheranno sia le partite di LBA che quelle di Basketball Champions League ed aver portato avanti le trattative per l'assunzione di Ettore Messina come capo allenatore della squadra, si appresta a concludere l'acquisizione delle quote di maggioranza della società lombarda e già domani 26 giugno è attesa una riunione a Roma tra il presidente della FIP Gianni Petrucci e i consiglieri federali per ratificare formalmente il trasferimento della sede della Pallacanestro Brescia a Roma.