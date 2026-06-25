Doncic sbarca nella Capitale: Roma avrà due squadre in Serie A

La superstar NBA Luka Doncic è sbarcata nella Capitale per svolgere eventi promozionali legati alla sua fondazione e per conoscere i vertici delle istituzioni sportive italiane dato l'imminente arrivo in città della neonata Roma Basketball Club SPQR di cui lo sloveno è finanziatore. Infatti in questi giorni è prevista una serie di incontri tra il giocatore in forza ai Los Angeles Lakers, la delegazione della squadra che vede protagonisti anche Don Nelson Jr e l'ex giocatore Rimantas Kaukenas. Alle riunioni saranno presenti anche il sindaco Gualtieri, il Ministro dell'Economia Giorgetti, l'assessore allo Sport Alessandro Onorato e le autorità di Sport e Salute Mezzaroma e Nepi Molineris, ai quali verrà illustrato un progetto che porterà sinergie virtuose tra città e club.