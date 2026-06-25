Alec Peters è un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano

L'Olimpia Milano piazza il colpaccio e regala un giocatore di altissimo livello a coach Peppe Poeta. In arrivo dal Pireo Alec Peters con cui il classe 1995 ha vinto l'ultima edizione dell'Eurolega. L'americano dell'Illinois vanta un palmares di livello assoluto, sbarcherà al Forum con 2 Campionati e 2 Coppe in Grecia così come un'altra Eurolega conquistata nel 2019 con il CSKA Mosca.

Le parole di Peters

"È una sensazione eccezionale unirmi ad un club come l'Olimpia Milano. Non è solo una questione di nome ma anche delle persone che all'interno della società stanno costruendo un gruppo di cui io e la mia famiglia siamo entusiasti di diventare parrte. Arriverò a Milano pronto per fissare standard di lavoro duro, continuità e durezza mentale" commenta il nuovo esterno di Milano, poi aggiunge: "Mi auguro che i nostri tifosi comprendano che daremo tutto sul campo perché io so che loro ci darano quel che serve. Nel futuro dell'Olimpia vedo grandi cose per cui sono grato al club di avermi voluto per condividerle".

Il GM Stavropoulos: "Avrà un ruolo di primo piano"

Il General Manager dell'Olimpia Christos Stavropoulos si è espresso in merito al trasferimento di oggi: "Alec Peters ha firmato un contratto pluriennale. Lo seguiamo da molti anni, arriva in età matura, con grande determinazione e con il suo carattere sono sicuro che darà molto alla squadra. Avrà un ruolo di primo piano". Il giocatore si aggiunge ad una squadra che ha già piazzato colpi di alta caratura per provare a riportare Milano ai playoff di Eurolega, assente dal 2022, e che dovrà riconfermarsi a livello nazionale; i biancorossi hanno già firmato il ritorno di Devon Hall dal Fenerbahce, l'arrivo di Jason Burnell da Brescia, di Darius Thompson protagonista alle Final Four con Valencia e di Nicola Akele soffiato ai rivali della Virtus Bologna.