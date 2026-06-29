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lunedì 29 giugno 2026
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Olimpia Milano, che colpo: ufficiale l'arrivo di Burnell, accordo pluriennale

Dopo l'acquisto di Peters, i campioni d'Italia annunciano la firma dell'esterno classe 1997 ex Brescia, pretoriano di coach Poeta: tutti i dettagli
3 min
TagsOlimpia MilanoBurnell

MILANO - Olimpia scatenata sul mercato. Dopo aver annunciato il colpaccio Alec Peters, fresco campione d'Europa con l'Olympiacos, i campioni d'Italia non si fermano e ufficializzano l'acquisto di Jason Burnell, ala classe 1997, reduce da un triennio di altissimo livello alla Germani Brescia. All’ombra della Madonnina, l'ex - tra le altre - Cantù e Dinamo Sassari ritroverà coach Beppe Poeta con il quale ha lavorato alla Leonessa nella stagione 2024/25, centrando il traguardo della finale scudetto poi persa con la Virtus Bologna.

Olimpia Milano, che colpo: ecco Burnell. Il comunicato ufficiale

Burnell, ala di 2.01, è nato il 15 agosto 1997 a DeLand, in Florida: con le 'Scarpette rosse' ha firmato un contratto pluriennale. Jason, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club meneghino, "ha cominciato a giocare alla DeLand High School, poi si è trasferito alla Providence School di Jacksonville nell'ultimo anno di liceo.Nel 2015/16 ha giocato a Georgia Southern ma dopo una stagione si è trasferito al St. Petersburg College. Nel 2017 è passato a Jacksonville State, poi la sua carriera professionistica è cominciata in Italia, a Cantù. Nel 2020, è passato a Sassari e nel 2022-23 ha giocato a Brindisi. Nelle ultime tre stagioni è stato a Brescia. In sette anni in Italia, ha giocato 40 partite di playoff raggiungendoli in ogni stagione tranne nella prima in cui non vennero disputati".

Burnell: "Capitolo eccitante della mia carriera"

"Sono incredibilmente entusiasta per quello che questo nuovo, eccitante, capitolo della carriera, in un grande club come Milano, rappresenta per me e per la mia famiglia - ha spiegato Burnell ai canali ufficiali dell'Olimpia Milano - Non vedo già l'ora di dare ai miei compagni soprattutto, agli allenatori e ai tifosi tutto quello di cui dispongo". 

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