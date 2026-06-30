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martedì 30 giugno 2026
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Olimpia Milano, è ufficiale: Messina lascia i biancorossi dopo 7 anni di trionfi

Sotto la gestione dell'esperto coach, i biancorossi hanno vinto tre scudetti, compreso quello della terza stella nel 2023, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane
3 min
TagsOlimpia MilanoMessina

MILANO - Si dividono, dopo sette anni, le strade dell'Olimpia Milano e di coach Ettore Messina. "A conclusione di una proficua collaborazione durata sette stagioni, l'Olimpia Milano ringrazia Messina per il lavoro svolto nella duplice veste di allenatore e Presidente delle Basketball Operations e il contributo con cui ha consentito al club di crescere dentro e fuori del campo, a livello tecnico e organizzativo", si legge nella nota diramata dal club campione d'Italia sui suoi canali ufficiali. Sotto la gestione di Messina, a Milano dal 2019, i biancorossi hanno vinto tre scudetti, compreso quello della terza stella nel 2023, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Da menzionare anche l'approdo alle Final Four di Eurolega nel 2021 dopo 29 lunghi anni. "Per tutto questo - si legge ancora nel comunicato - Messina occuperà sempre un posto di primo piano nella storia della società. E gli auguriamo il meglio possibile per il suo futuro".

Messina lascia l'Olimpia Milano: "Senza Giorgio Armani nulla sarebbe stato possibile"

"Termina dopo sette anni la mia collaborazione con l'Olimpia Milano. Lascio con la soddisfazione di chi sa di aver dato tutto e di aver contribuito a costruire qualcosa che durerà nel tempo", il messaggio che il coach ha affidato in una nota all'Ansa. "Tutto ciò che abbiamo costruito insieme - sottolinea Ettore - non sarebbe stato possibile senza la fiducia del signor Giorgio Armani: è stato lui a cercarmi e a credere in un progetto ambizioso, dandomi la libertà e le risorse per realizzarlo. Quella fiducia e quell'affetto non sono mai venuti meno, soprattutto nei momenti più difficili, e per questo gli sono profondamente grato, non solo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Un ringraziamento altrettanto sentito va a Leo Dell'Orco, che ha condiviso ogni passaggio di questo percorso con presenza, lucidità ed entusiasmo - prosegue Messina - Gli auguro di continuare a vincere e a divertirsi con l'Olimpia. Sono grato a tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni: persone che operano spesso dietro le quinte e che rappresentano un patrimonio fondamentale per l'Olimpia". 

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