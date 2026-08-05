Maxima Roma, che colpo nel pacchetto esterni: è ufficiale l'ingaggio di Xavier Moon

ROMA - Dopo la scelta di Matteo Cotelli come head coach con un contratto triennale e il rinnovo biennale di Miro Bilan sotto canestro, la Maxima Roma annuncia l’ingaggio di Xavier Moon , guardia statunitense che vestirà la maglia del neonato club capitolino nella stagione 2026/27 . L'arrivo dell' esterno rappresenta un ulteriore passo nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A e l’ EuroCup . Moon è nato a Goodwater, in Alabama, il 2 gennaio 1995. Dopo aver completato il proprio percorso universitario a Morehead State , ha costruito una carriera professionistica di rilievo tra Stati Uniti e Canada . Tre volte nominato Player of the Year della Canadian Elite Basketball League, nel 2021 ha guidato gli Edmonton Stingers alla conquista del titolo, ottenendo anche il riconoscimento di MVP delle Finals . Moon ha successivamente giocato in NBA con i Los Angeles Clippers e maturato una significativa esperienza in NBA G League . Arriva alla Maxima Roma dopo l’ultima esperienza con lo Zenit San Pietroburgo nella VTB United League .

Maxima Roma, ecco Moon: "Non vedo l'ora di lasciare il segno"

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della squadra nella prossima stagione. Ho sentito parlare soltanto molto bene di Roma. Non vedo l’ora di lasciare il segno in EuroCup e di lavorare insieme ai miei compagni per portare tanti successi alla città e al club. Non vedo l’ora di arrivare e di mettermi al lavoro", ha dichiarato Xavier Moon. Giocatore rapido e creativo, capace di incidere sia in fase realizzativa sia creando opportunità per i propri compagni, Moon metterà la propria esperienza e le proprie qualità tecniche al servizio della squadra guidata da coach Cotelli.