La Maxima Roma piazza il colpo da novanta: ufficiale l'arrivo dell'ex Lakers Matt Ryan!

Ryan alla Maxima Roma: il comunicato

"Con Ryan, la Maxima Roma - si legge nel comunicato della LegaBasket - aggiunge al proprio organico centimetri, pericolosità perimetrale e una delle qualità più preziose nella pallacanestro moderna: la capacità di allargare il campo e di colpire con continuità dalla lunga distanza. Nato il 17 aprile 1997 nello Stato di New York, Ryan ha completato un articolato percorso universitario vestendo le maglie di Notre Dame, Vanderbilt e Chattanooga. Ha iniziato la propria carriera professionistica in G League, conquistandosi progressivamente diverse opportunità in NBA. Ryan ha disputato minuti importanti con Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans e New York Knicks, collezionando 82 presenze nella regular season e tirando con il 40,2% da tre punti. Numeri che testimoniano chiaramente le sue eccezionali qualità balistiche e la sua capacità di incidere sul parquet. Nel novembre 2025 Ryan ha intrapreso la sua prima esperienza oltreoceano, firmando con Dubai Basketball, club degli Emirati Arabi Uniti impegnato sia nella ABA League sia in EuroLeague. Per l’ala americana si è trattato della prima esperienza internazionale e dell’esordio nella principale competizione europea per club. Nell’estate del 2026 Ryan è stato selezionato per rappresentare gli Stati Uniti a livello internazionale, entrando a far parte della nazionale impegnata nelle qualificazioni americane alla FIBA Basketball World Cup 2027".

"Il profilo di Ryan in linea con l'identità del progetto di Matiasic"

"Maxima Roma - prosegue la nota - accoglie così un giocatore che ha saputo conquistarsi ogni opportunità attraverso il lavoro, il sacrificio e la perseveranza. Le sue qualità tecniche e umane sono pienamente in linea con l’identità del nuovo progetto guidato dal presidente Paul Matiasic: ambizione, solidità e determinazione a competere fin dal primo giorno".