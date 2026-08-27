Il Trapani Shark perde al Tar: confermata l'esclusione dal campionato  

Respinte le istanze cautelari del club siciliano, che deve fare i conti anche con la revoca dell'affiliazione  

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Pubblicato il 27.08.2026, 13:51

Trapani Shark

Altri problemi per la Trapani Shark. Il Tar del Lazio, infatti, ha rigettato le istanze cautelari proposte dal club siciliano rispettivamente avverso l'esclusione dal campionato di serie A 2025/26 e la revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio federale nella seduta del 16 luglio scorso. Lo rende noto la Federazione italiana pallacanestro (Fip).  

La Fip contro la Trapani Shark 

La revoca dell'affiliazione era stata disposta dalla Fip per "non aver sanato, entro il termine dell'anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione vertenze arbitrali".      

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