Il Trapani Shark perde al Tar: confermata l'esclusione dal campionato
Altri problemi per la Trapani Shark. Il Tar del Lazio, infatti, ha rigettato le istanze cautelari proposte dal club siciliano rispettivamente avverso l'esclusione dal campionato di serie A 2025/26 e la revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio federale nella seduta del 16 luglio scorso. Lo rende noto la Federazione italiana pallacanestro (Fip).
La Fip contro la Trapani Shark
La revoca dell'affiliazione era stata disposta dalla Fip per "non aver sanato, entro il termine dell'anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione vertenze arbitrali".
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