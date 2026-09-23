Pippo Ricci: "Il basket di alto livello che torna a Roma farà bene a tutto il movimento"

Pippo Ricci, ala dell’Olimpia Milano e della Nazionale italiana di basket ha incontrato gli studenti dell’Università LUMSA in occasione dei Welcome Days, il programma di accoglienza delle matricole organizzato dai dipartimenti GEPLI e DISU dell’ateneo, diretti rispettivamente dal prof. Filippo Giordano e dalla Prof.ssa Caterina Fiorilli. “E’ bellissimo essere qui, in questa università stupenda, grazie dell'invito. Vi consiglio di non accontentarvi, di fare tante cose, di essere curiosi, di fare domande in aula, di andare a lezione, divertitevi, godetevi gli anni universitari, impegnatevi, perché questi sono gli anni più belli. La giornata è fatta di 24 ore e quindi il consiglio è quello di riempire la giornata, di fare tante cose: più cose fate, più vi sentite vivi, forti e frequentate l'università con tanta energia” ha detto il cestista laureato in matematica, rivolgendosi direttamente ai nuovi studenti.

Successivamente, sollecitato sull’intensa attività filantropica che svolge come presidente della Amani Education ODV, Ricci ha risposto: “Quando vivi in uno spogliatoio e fai parte di una squadra pensi agli altri prima di te stesso. Questo a me è sempre venuto naturale. Ho sempre pensato a chi mi stava accanto, sia in campo che fuori. Un po' viene anche dai miei genitori che sono due medici volontari, mi hanno insegnato quanto è importante tendere la mano verso chi ha più bisogno, i più deboli e gli ultimi. Insomma, io provo a fare del mio meglio sia in campo che fuori. In campo cerco di essere il miglior compagno di squadra possibile. Da capitano poi devo pensare per forza alla squadra prima che a me stesso, provando anche a essere un modello per gli altri. Poi fuori dal campo ho imparato a provare anche a sfruttare il mio status di giocatore in un modo positivo: adesso stiamo costruendo una scuola secondaria in Tanzania cambiando la vita di tante persone. Ho capito come usare il basket in un modo diverso per mandare anche un messaggio più importante.”

Poi il cestista ha rivelato: “Se davvero da bambino volevo essere Robin, come il titolo del mio libro? E’ strano però è così perché il ruolo dell'alleato, dell'amico fedele, quello che magari fa il lavoro sporco, mi è sempre piaciuto e penso sia sottovalutato quando in realtà è fondamentale. Negli sport di squadra, di Batman ce n'è uno, due, tre al massimo. Tutti gli altri sono quelli dei collanti, i classici glue-guy, come si dice nel gergo tecnico. Quelli che appunto pensano agli altri, fanno un blocco, prendono un rimbalzo, magari fanno un tagliafuori e il rimbalzo lo prende un altro giocatore. Non vanno a finire nelle statistiche, ma sono fondamentali poi per vincere le partite e campionati. Io ho capito che se volevo fare carriera e arrivare in alto, dovevo essere un glue-guy, dovevo pensare agli altri e fare il lavoro sporco. Insomma, dovevo essere Robin, un ruolo che mi è sempre piaciuto”.

Con l’occasione Pippo Ricci ha parlato anche del prossimo campionato italiano con un focus su Maxima e BC, i due team capitolini al via: “Sicuramente la presenza di queste due squadre alza il livello del campionato. Anche se della NBA Europe che sta arrivando, non si sa ancora tanto, io sono sicuro che il basket di alto livello che torna a Roma farà bene a tutto il movimento. Non vedo l'ora di giocare, sia al PalaTiziano sia al PalaEur, per vincere ovviamente. La Maxima sulla carta forse è un pochino più talentuosa, ma nella BC Roma c'è il mio amico Nico Mannion e non vedo l'ora di batterlo. Tornare a giocare in una squadra di Roma, magari a fine carriera, è un sogno nel cassetto? Chissà, se sarà nel mio destino: perché no? Sono diventato papà e mio figlio è nato a Milano, città dove sto bene e sono pure il capitano della squadra. Quindi se dovessi scegliere adesso, direi che vorrei chiudere la mia carriera a Milano. Vedremo.”

Al termine dell’incontro aperto dai saluti del prof. Francesco Bonini rettore dell’Università LUMSA e moderato prof.ssa Gabriella Foschini, referente d'Ateneo per lo Sport, è stata donata al campione la maglia della LUMSA SPORT UNITED, la società sportiva dell’Università LUMSA che offre gratuitamente agli studenti la possibilità di rappresentare i colori dell’ateneo nelle rappresentative di tennis, pallavolo, calcio e padel nonché la possibilità di frequentare i corsi di altre discipline come il basket e il canottaggio. Pippo Ricci ricevendola non ha perso l’occasione per dare un ultimo consiglio ai ragazzi: “Il fatto che l’Università vi dia l’opportunità di fare sport non è scontato, quindi iscrivetevi e fate sport. Certo meglio se è il basket, ma vanno bene pure tutte le altre discipline”

L’incontro del campione di basket Pippo Ricci con le matricole dell’Università LUMSA ha fatto parte degli eventi previsti dal programma del Rome Future Week