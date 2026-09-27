Serie A, Burnell lancia Milano: l'Olimpia supera Trieste nel finale. Tortona ok
MILANO - Inizia con un sofferto successo l'avventura in Lba Serie A 2026/27 per l'Olimpia Milano. All'Unipol Forum di Assago, i biancorossi campioni d'Italia in carica - privi di Peters e Booker (in tribuna), Mathews infortunato e Guduric non arruolabile - superano nel finale di partita la Pallacanestro Trieste: 83-79 il risultato per i ragazzi di coach Peppe Poeta che, sotto di 7 punti all'alba dell'ultimo quarto, ribaltano tutto con un parziale di 26-15 e riscattano il ko all'esordio in Eurolega contro il Partizan Belgrado. Mattatore della sfida è l'ex Brescia Jason Burnell, autore di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi. Per i biancorossi ok anche Moses Wright (16 punti a referto) e il duo Bolmaro-Cole, autori di 11 punti a testa. I biancorossi giuliani flirtano con una clamorosa affermazione esterna ma cedono nell'ultimo periodo: a coach Taccetti non bastano infatti i 17 punti di Colbey Ross (più sette assist), i 14 di Langston Galloway, i 13 di Francesco Candussi e i 10 di Lajae Jones.
Tortona batte Verona 101-93, decisivo Maddox
La Bertram Derthona Tortona supera la Tezenis Verona 101-93. La squadra di Fioretti parte forte (30-24) e va all’intervallo avanti 52-48, ma Verona resta in partita e alla fine del terzo quarto si porta sul 76-75. Nell’ultima frazione Tortona trova l’allungo decisivo, trascinata dai 23 punti di Maddox. In doppia cifra anche Gorham (14), Hubb e Bortolani (13), Olejniczak (11), Alibegovic e Durham (10). A Verona non bastano i 19 punti di Tobey e i 17 di Massinburg.
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