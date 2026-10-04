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BC Roma-Tortona, esordio casalingo in Serie A per i capitolini: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo il ko di Treviso e quello di Eurocup in casa del Bahcesehir, la squadra di coach Magro ospita i piemontesi e va a caccia della prima vittoria: tutti i dettagli
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2 min

Pubblicato il 04.10.2026, 12:22 (Aggiornato il 04.10.2026, 12:30)

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ROMA - Dopo la sconfitta incassata a Istanbul nel match di Eurocup contro il Bahcesehir, la BC Roma torna in campo tre le mura amiche del PalaTiziano dove farà il suo storico esordio casalingo in Serie A.

Serie A, la BC Roma ospita Tortona

Uscita battuta dal campo di Treviso nella prima giornata di campioanto, la squadra di coach Alessandro Magro andrà a caccia di riscatto alle ore 16 di oggi (domenica 4 ottobre) ospitando i piemontesi di Tortona, che al debutto hanno invece sconfitto in casa Verona.

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