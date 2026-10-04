BC Roma-Tortona, esordio casalingo in Serie A per i capitolini: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming
ROMA - Dopo la sconfitta incassata a Istanbul nel match di Eurocup contro il Bahcesehir, la BC Roma torna in campo tre le mura amiche del PalaTiziano dove farà il suo storico esordio casalingo in Serie A.
Serie A, la BC Roma ospita Tortona
Uscita battuta dal campo di Treviso nella prima giornata di campioanto, la squadra di coach Alessandro Magro andrà a caccia di riscatto alle ore 16 di oggi (domenica 4 ottobre) ospitando i piemontesi di Tortona, che al debutto hanno invece sconfitto in casa Verona.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS