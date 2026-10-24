Olynyk da paura, ma la Bc Roma perde ancora: a Varese lo stop arriva al supplementare
VARESE - Un'altra sconfitta per la Bc Roma che, reduce dal ko incassato in Eurocup sul campo dei catalani di Manreca, lotta ma si arrende al supplementare sul parquet di Varese, vittiorosa con il punteggio di 110-103 (dopo il 95-95 dei 40' regolamentari) nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A andato in scena oggi (sabato 24 ottobre).
Super Olynyk non basta: Bc Roma ko anche a Varese
A capitan Mannion e compagni non sono bastati i 38 punti (più 4 assist) messi a segno dal canadese Olynyk (ex Nba sbarcato nella Capitale a inizio ottobre), né portare in doppia cifra altri due giocatori (lo statunitense Stevenson con 16 punti e il francese Ayayi con 15). Quarta sconfitta in cinque gare di campionato per la Bc Roma di coach Alessandro Magro, che resta ferma a 2 punti mentre Varese (trascinata da un Nikolic autore di 28 punti) sale a 6 e si porta momentaneamente a -2 dalla Virtus Bologna capolista (impegnata domani nel big-match di Milano contro l'Olimpia). Nel prossimo turno i capitolini ospiteranno Scafati sabato prossimo (31 ottobre), giorno in cui i lombardi saranno invece di scena sul campo di Verona.
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