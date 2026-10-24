Olynyk da paura, ma la Bc Roma perde ancora: a Varese lo stop arriva al supplementare

Super Olynyk non basta: Bc Roma ko anche a Varese

A capitan Mannion e compagni non sono bastati i 38 punti (più 4 assist) messi a segno dal canadese Olynyk (ex Nba sbarcato nella Capitale a inizio ottobre), né portare in doppia cifra altri due giocatori (lo statunitense Stevenson con 16 punti e il francese Ayayi con 15). Quarta sconfitta in cinque gare di campionato per la Bc Roma di coach Alessandro Magro, che resta ferma a 2 punti mentre Varese (trascinata da un Nikolic autore di 28 punti) sale a 6 e si porta momentaneamente a -2 dalla Virtus Bologna capolista (impegnata domani nel big-match di Milano contro l'Olimpia). Nel prossimo turno i capitolini ospiteranno Scafati sabato prossimo (31 ottobre), giorno in cui i lombardi saranno invece di scena sul campo di Verona.