La Maxima Roma piega Udine al PalaTiziano: Brown e Moon trascinano i capitolini

ROMA - La Maxima Roma supera l'APU Old Wild West Udine per 81-75 e conquista una vittoria importante davanti al pubblico del PalaTiziano. Una partita tiratissima, rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti, nella quale i capitolini hanno trovato le energie e la lucidità necessarie per portare a casa il successo. L'avvio è favorevole alla formazione di Matteo Cotelli, che chiude il primo quarto avanti 22-19, trascinata soprattutto da John Brown. Nel secondo periodo reazione Udine che ribalta l'inerzia della gara, andando all'intervallo lungo sul 40-35.

Maxima Roma, la rimonta nella ripresa e il finale firmato Moon

Al rientro dagli spogliatoi Roma cambia passo, alza l'intensità e recupera progressivamente lo svantaggio. Il terzo quarto è il migliore dei padroni di casa, capaci di segnare 24 punti contro i 18 degli avversari e presentarsi agli ultimi dieci minuti avanti 59-58. Nell'ultima frazione la sfida resta apertissima, con Udine che prova a rimanere agganciata al risultato. A fare la differenza è soprattutto Xavier Moon, protagonista nei momenti decisivi e miglior realizzatore della Maxima con 14 punti, accompagnati da 6 rimbalzi e 4 assist. Fondamentale anche il contributo di Carl Wheatle, autore di 13 punti, mentre John Brown e Mirza Alibegovic ne aggiungono 11 a testa. In doppia cifra anche Aaron Holiday e Hunter Tyson, entrambi a quota 10. Roma chiude con un parziale di 22-17 nell'ultimo quarto e mette il sigillo sull'81-75 finale, facendo esplodere il PalaTiziano.