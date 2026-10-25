"Prendo un permesso", "vuoi venire pure te?", tutte le battute di Totti alla presentazione della Maxima Roma

La Maxima Roma piega Udine al PalaTiziano: Brown e Moon trascinano i capitolini

La squadra di Cotelli conquista una vittoria preziosa per 81-75 al termine di una sfida combattutissima
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 25.10.2026, 18:46

Maxima RomaUdineBasketSerie Aoggi

ROMA - La Maxima Roma supera l'APU Old Wild West Udine per 81-75 e conquista una vittoria importante davanti al pubblico del PalaTiziano. Una partita tiratissima, rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti, nella quale i capitolini hanno trovato le energie e la lucidità necessarie per portare a casa il successo. L'avvio è favorevole alla formazione di Matteo Cotelli, che chiude il primo quarto avanti 22-19, trascinata soprattutto da John Brown. Nel secondo periodo reazione Udine che ribalta l'inerzia della gara, andando all'intervallo lungo sul 40-35.

Totti con Noemi a tifare la Maxima Roma: sorrisi e saluti nel derby vinto
Guarda la gallery

Maxima Roma, la rimonta nella ripresa e il finale firmato Moon

Al rientro dagli spogliatoi Roma cambia passo, alza l'intensità e recupera progressivamente lo svantaggio. Il terzo quarto è il migliore dei padroni di casa, capaci di segnare 24 punti contro i 18 degli avversari e presentarsi agli ultimi dieci minuti avanti 59-58. Nell'ultima frazione la sfida resta apertissima, con Udine che prova a rimanere agganciata al risultato. A fare la differenza è soprattutto Xavier Moon, protagonista nei momenti decisivi e miglior realizzatore della Maxima con 14 punti, accompagnati da 6 rimbalzi e 4 assist. Fondamentale anche il contributo di Carl Wheatle, autore di 13 punti, mentre John Brown e Mirza Alibegovic ne aggiungono 11 a testa. In doppia cifra anche Aaron Holiday e Hunter Tyson, entrambi a quota 10. Roma chiude con un parziale di 22-17 nell'ultimo quarto e mette il sigillo sull'81-75 finale, facendo esplodere il PalaTiziano.

Tutte le news
Basket Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS