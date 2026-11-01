Trento-Maxima Roma diretta: segui la sfida di Lega Serie A, basket oggi LIVE

TRENTO - È il giorno di Trento-Maxima Roma , match valido per la 6ª giornata di LBA Serie A 2026/27 . Alla Bts Arena si sfidano i bianconeri di coach Alessandro Rossi , reduci dal ko di Scafati e dal successo in Eurocup su Buducnost , e i capitolini di Matteo Cotelli , vittoriosi in campionato con Udine e sconfitti in Lituania , sul campo del Siaulai , nella fase a gironi della seconda competizione continentale per club. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:45

FINISCE IL PRIMO TEMPO: DOLOMITI TRENTO-MAXIMA ROMA 26-28

Non va a segno l'ultima incursione offensiva di Moon e così si chiude il primo tempo: Roma è avanti di 2 punti.

16:43

Time-out chiamato da Cotelli: 26-28

Cotelli, coach della Maxima, chiede il time-out con 7" ancora da giocare prima dell'intervallo lungo.

16:39

Maxima di nuovo davanti: 25-27

Tiro in fadeaway di Wheatle che riporta Roma in vantaggio di 2 punti con 1'33" da giocare nel secondo quarto.

16:37

Holiday da tre: 25 pari

Gara equilibrata ora: Holiday da tre risponde al canestro di Bayehe.

16:36

Trento in vantaggio 23-22

Primo vantaggio dei padroni di casa grazie a due liberi segnati da Bigelow dopo un fallo a metà campo di Wheatle.

16:34

Cotelli chiama il time-out

Coach Cotelli (Roma) chiama il time-out quando mancano 3'53" all'intervallo lungo.

16:33

Ancora Brown: 21-22

Palla persa ingenuamente da Wheatle e Charles Brown va a canestro.

16:32

Fallo di Moon, Trento si riavvicina: 19-22

Fallo di Moon e due liberi a segno per Charles Brown.

16:28

Due liberi di Holiday: 17-22

Niang commette fallo e Holiday trasforma due tiri liberi.

16:27

Tripla di Niang: 17-20

Da regolamento Darius Brown (Trento) deve uscire per una ferita sanguinante a un braccio e Niang fa centro dalla distanza.

16:24

Rossi chiama il time-out: 14-20

Rossi, coach di Trento, chiama il time-out dopo un canestro di Brown frutto di un rimbalzo offensivo. "Sembrate spenti" dice l'allenatore dei padroni di casa ai suoi ragazzi. Mancano 7'19" alla fine del secondo quarto.

16:23

Risponde Niang: 14-18

Niang a canestro per Trento, ma la Maxima resta davanti.

16:22

Prima tripla di Roma: 12-18

Bomba da 3 di Holiday: è la prima tripla a segno di Roma in questo match.

16:20

Inizia il secondo quarto

Secondi 10 minuti iniziati alla Bts Arena di Trento.

16:18

FINISCE IL PRIMO QUARTO: TRENTO-MAXIMA ROMA 10-13

Bertini manca il tiro da tre dell'ultimo secondo per il pareggio: il primo quarto si chiude con la Maxima Roma in vantaggio 13-10 in trasferta contro la Dolomiti Energia Trento.

16:16

Bigelow riavvicina Trento: 10-13

Importante canestro di Bigelow che riporta i padroni di casa sul -3. Roma adesso sbaglia di più al tiro: 0/8 da tre finora.

16:14

Due errori dalla distanza della Maxima

Bilan e poi Tyson ci provano da tre punti, ma trovano soltanto il ferro, fallendo i tentativi dalla distanza. Punteggio fermo sull'8-13 con meno di 2 minuti da giocare nel primo quarto.

16:13

Risposta di Brown: 8-13

Schiacciata di Brown che riporta i padroni di casa a -5.

16:12

Ancora Tyson: 6-13

Penetrazione e gioco di prestigio di Tyson che va a canestro portando Roma sul +7 con meno di 4' da giocare nel primo quarto.

16:11

Tyson a canestro: 6-11

Hunter Tyson va a canestro e la Maxima allunga ancora.

16:09

Trento-Maxima 6-9

Partita più equilibrata ora con 6' da giocare nel primo quarto.

16:05

Maxima Roma avanti 5-0

Un canestro di Wheatle, uno di Holiday e un libero Tyson portano subito Roma in fuga dopo 2 minuti.

16:03

Primo canestro per Roma

È di Wheatle della Maxima Roma il primo canestro del match: 0-2.

16:01

Si gioca a Trento

Inizia il match tra Dolomiti Energia Trento e Maxima Roma.

15:56

È il momento dell'inno nazionale

Squadre in campo: è il momento dell'Inno di Mameli, cantato dal vivo sul parquet.

15:50

Trento-Maxima Roma, i numeri delle due squadre

La Dolomiti Energia è prima a rimbalzo (41,2) e ha la seconda difesa del campionato (81,8 punti subiti), con gli avversari al 42,4% dal campo (2ª); però perde 18,0 palloni a gara (16ª) e tira col 41,7% dal campo (14ª). I capitolini tirano invece da 3 col 38,8% (3ª) e concede il 28,8% da 3 (2ª), ma è ultima da 2 (48,0%), nei rimbalzi offensivi (9,6) e nelle stoppate (0,8).

15:40

Maxima Roma, il calendario di Serie A: tutte le partite da ricordare

Il riepilogo completo della prima stagione regolare dei capitolini di coach Cotelli: I DETTAGLI

15:30

Trento, Brown: "Match complicato, difesa fondamentale contro la Maxima"

"Mi aspetto una partita complicata, proprio come quella che abbiamo affrontato in settimana contro Podgorica. Dovremo scendere in campo con grande energia, cercare di imporre subito il nostro ritmo, controllando il 'pace' della gara, e reagire nel modo giusto ai momenti di difficoltà e ai parziali degli avversari", ha sottolineato in conferenza stampa il playmaker della Dolomiti Energia, Darius Brown. "La difesa - ha aggiunto - sarà fondamentale: l’energia è una componente essenziale del lavoro difensivo, probabilmente la più importante. Se riusciremo ad avere il giusto atteggiamento e a curare i dettagli, la difesa potrà darci fiducia e permetterci di costruire anche il nostro gioco offensivo. Ogni partita che gioco mi permette di imparare molto, sia dal punto di vista tattico sia da quello fisico, e di comprendere meglio il modo di giocare in Europa. Penso che stiamo lavorando nella direzione giusta".

15:20

Trento-Maxima Roma, gli indisponibili

Alessandro Rossi deve fare a meno del lungodegente Patrick Hassan, mentre per la Maxima di Cotelli è assente l'ex Lakers e Knicks Matt Ryan che non calca il parquet da quasi un mese.

15:10

Trento-Maxima Roma, dove vederla in tv e streaming

La partita è visibile in tv, in chiaro, su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), sulla piattaforma LBATV (previo abbonamento) e Sky Sport Basket (canale 205). La diretta del match è disponibile anche in streaming, sempre su LBATV, ma anche su SkyGo, NOW e Cielotv.it.

15:00

Trento-Maxima Roma, data e orario del match

La sfida della Bts Arena è in programma oggi, domenica 1° novembre, con palla a due alle ore 16.

Bts Arena, Trento