Clamoroso all'Olimpia Milano: esonerato il coach Poeta, è ufficiale

Clamoroso nell' Olimpia Armani Milano che ha esonerato il proprio allenatore Peppe Poeta . Il 41enne coach campano paga per l'ottava sconfitta consecutiva in Eurolega, stavolta in casa contro Valencia, 84-73 ieri sera. La squadra viene affidata ad interim a Marco Ramondino , già vice di Poeta. L'Olimpia Milano è ultima in Eurolega con una vittoria e 9 sconfitte. In campionato invece la formazione meneghina è quarta con 8 punti frutto di 4 successi e 2 ko.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale del club: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sollevato Peppe Poeta dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore, ruolo nel quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale. La squadra è stata affidata “ad interim” a Coach Marco Ramondino che la guiderà nella partita di domenica prossima". Poeta era in carica come primo allenatore di Milano da meno di un anno: il 24 novembre 2025 era subentrato a Ettore Messina dopo un iniziale incarico da vice.