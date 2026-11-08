Un incontenibile Jones lancia Trieste: BC Roma ko 116-100

TRIESTE - La Pallacanestro Trieste prosegue la propria marcia e centra la quarta vittoria consecutiva in LBA Serie A, superando la BC Roma con un convincente 116-100 . Davanti ai 5mila del PalaTrieste, la squadra di coach Taccetti conferma l'ottimo momento di forma, dando seguito al prestigioso successo ottenuto sul parquet della Virtus Bologna . A trascinare i giuliani è uno straordinario Jones , autore di 35 punti, 11 rimbalzi e 46 di valutazione. Importanti anche i contributi di McDermott , con 18 punti, e Galloway , che ne aggiunge 17. Ai giallorossi di coach Magro - quinta sconfitta in campionato - non bastano il solito Mannion (21 punti e 8 assist) e Ajayi (18 punti, 4 rimbalzi e 3 assist).

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Trieste avanti nel primo tempo

La gara si sviluppa fin dalle prime battute su ritmi offensivi particolarmente elevati. Roma parte con grande aggressività e trova subito continuità in attacco, mettendo in difficoltà la difesa triestina. I padroni di casa rispondono affidandosi alle proprie individualità, ma faticano inizialmente a contenere le iniziative degli ospiti. Il primo quarto si chiude così con i capitolini avanti 32-28, al termine di una frazione da ben 60 punti complessivi. Nel secondo periodo Trieste cambia passo e trova maggiore fluidità nella manovra offensiva: Jones continua a fare la differenza sotto canestro, mentre Galloway e McDermott contribuiscono ad ampliare le soluzioni a disposizione di Taccetti. Roma resta comunque agganciata alla partita, ma i giuliani riescono a imporsi nel parziale per 30-24, ribaltando il risultato e andando all'intervallo sul 58-56.

Show Trieste nel secondo tempo: Jones travolge la BC Roma

Dopo la pausa arriva l'allungo decisivo dei padroni di casa. Trieste alza ulteriormente il livello della propria prestazione offensiva, trovando punti da più interpreti e sfruttando con grande efficacia il tiro dalla distanza. Jones continua a dominare, mentre Ross si distingue nella gestione del gioco e Candussi offre un contributo prezioso anche sul perimetro. Roma prova a rispondere, ma non riesce a tenere il passo dei biancorossi, che mettono a referto 34 punti nella terza frazione, contro i 26 degli avversari. Alla terza sirena il tabellone recita 92-82. Nell'ultimo quarto Trieste amministra il vantaggio con autorità, continuando a trovare la via del canestro e impedendo alla formazione di Magro di rientrare concretamente in partita. Roma perde progressivamente efficacia offensiva e realizza soltanto 18 punti negli ultimi dieci minuti, mentre i padroni di casa ne aggiungono altri 24, chiudendo definitivamente i conti sul 116-100. Per la Pallacanestro Trieste arriva così il quarto successo consecutivo: le vittorie di fila contro Cantù, Verona, Virtus Bologna e ora Roma certificano la crescita della formazione di Taccetti, che porta il proprio bilancio stagionale sul 4-3. Situazione opposta per la squadra capitolina, che scende a 2-5 e paga non solo le difficoltà difensive emerse nella seconda metà della gara, ma anche la scarsa vena realizzativa di Olynyk, che si ferma a 2 punti con appena 1/6 dal campo e 2 rimbalzi in 17 minuti di impiego.

Trieste-BC Roma, il tabellino

Pallacanestro Trieste: Jones 35, Galloway 18, Ross 17, McDermott 17, Candussi 11, Ruzzier 7, Brajkovic 4, Paiano 4, Deangeli 3, Canka NE, Martucci NE, Bregant NE. All. Taccetti.

BC Roma: Mannion 21, Ayayi 18, Stevenson 17, Strautins 16, Davis 13, Simonovic 7, Flowers 4, Olynyk 2, Emejuru 2, Tavernelli 0, Mezzanotte 0, Iuzzolino 0. All. Magro.

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