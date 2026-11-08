Serie A
domenica 8 novembre 2026 ore 15:00
99 - 87Q123-24Q231-20Q324-19Q421-24
Terminata
Maxima Roma show: battuta anche Cantù, Cotelli piega Vitucci
ROMA - Altra vittoria per la Maxima Roma che, nel match valido per la 7ª giornata della Serie A maschile di basket, batte Cantù e scala la classifica. Al PalaTiziano, i ragazzi di coach Cotelli vincono 99-87 e salgono a quota 10 punti (5 vittorie e 2 sconfitte), trascinati dalla prestazione da urlo di Miro Bilan, top scorer della partita con 26 punti e 9 rimbalzi; settima sconfitta invece per la squadra di coach Vitucci che, nonostante i 18 punti di Chad Brown e i 17 di Flagg, resta inchiodata all'ultimo posto.
Basket, Serie A: la classifica aggiornata
Cantù parte bene, la Maxima esce alla distanza
Primo quarto positivo per gli ospiti che riescono a replicare, colpo su colpo, alla maggiore qualità offensiva dei padroni di casa. Cantù chiude infatti i primi 10' in vantaggio per 24-23, dimostrando di poter mettere i bastoni tra le ruote ai ragazzi di Cotelli. La Maxima cambia decisamente marcia nel secondo quarto, aumentando l’intensità offensiva grazie soprattutto a Bilan sotto canestro e al contributo di Moon, Holiday e degli esterni. Roma ribalta così lo svantaggio iniziale, approfittando anche del calo offensivo di Cantù. La frazione si chiude sul 31-20, con i capitolini che raggiungono l’intervallo avanti 54-44.
Maxima gestisce il vantaggio e conquista i due punti: Cantù ko
Il terzo quarto conferma la superiorità della formazione capitolina, che continua a gestire il vantaggio senza concedere a Cantù concrete possibilità di rimonta. La Maxima trova punti con buona continuità grazie alla presenza di Bilan sotto canestro e al contributo offensivo di Tyson e Alibegovic, sempre pericoloso dalla distanza. La squadra di Cotelli mantiene un buon equilibrio nella gestione dei possessi e incrementa ulteriormente il proprio margine, chiudendo la frazione sul 78-63, con quindici lunghezze di vantaggio. Nell’ultimo periodo Cantù prova a reagire, aumentando il ritmo offensivo e riuscendo a conquistare il parziale per 24-21. La rimonta dei brianzoli, però, non basta a mettere realmente in discussione il risultato, grazie al margine costruito dalla Maxima nei due quarti centrali. I capitolini amministrano il vantaggio fino alla sirena finale, imponendosi per 99-87 e centrando la quinta vittoria consecutiva. Un successo che porta i capitolini a 5-2 in classifica, mentre Cantù resta ancora a zero vittorie dopo le prime sette giornate: eguagliato lo 0-7 della stagione 2000/01.
Maxima Roma-Cantù, il tabellino
Maxima Roma: Bilan 26, Moon 18, Holiday 15, Tyson 11, Alibegovic 9, Camara 8, Veronesi 5, Wheatle 5, Bonacini 2, Brown 0, Bresciani 0. All. Cotelli.
Acqua S.Bernardo Cantù: Brown 18, Flagg 17, Moraschini 16, Olisevicius 14, Okeke 7, Moretti 7, Gravett 4, Ventura 2, Udom 2, Grazulis 0, Parravicini NE, Miles NE. All. Vitucci.
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