Maxima Roma show: battuta anche Cantù, Cotelli piega Vitucci

ROMA - Altra vittoria per la Maxima Roma che, nel match valido per la 7ª giornata della Serie A maschile di basket, batte Cantù e scala la classifica. Al PalaTiziano, i ragazzi di coach Cotelli vincono 99-87 e salgono a quota 10 punti (5 vittorie e 2 sconfitte), trascinati dalla prestazione da urlo di Miro Bilan, top scorer della partita con 26 punti e 9 rimbalzi; settima sconfitta invece per la squadra di coach Vitucci che, nonostante i 18 punti di Chad Brown e i 17 di Flagg, resta inchiodata all'ultimo posto.