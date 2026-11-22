Basket, Serie A: la classifica aggiornata

BC Roma nella tana della Virtus Bologna

Un'impresa tutt'altro che semplice per la formazione di coach Alessandro Magro, che di fronte si troverà la capolista della Serie A (in coabitazione con il Basket Napoli). Sono 14 i punti fin qui conquistati dalla Virtus Bologna (7 vittorie e una sola sconfitta), dieci in più della BC Roma che ne ha 4 (finora il bottino è di 2 successi e 6 ko) ed è al momento terzultima in classifica.