Virtus Bologna-BC Roma, Serie A Basket: orario e dove vederla in tv e in streaming
BOLOGNA - Reduce da due ko di fila in campionato (e a cinque giorni da quello casalingo incassato in Eurocup contro il Bahcesehir) la BC Roma va a caccia del riscatto sul campo della Virtus Bologna, alla quale farà visita oggi (domenica 22 novembre, ore 18) nel match valido per la 9ª giornata della Serie di basket.
Basket, Serie A: la classifica aggiornata
BC Roma nella tana della Virtus Bologna
Un'impresa tutt'altro che semplice per la formazione di coach Alessandro Magro, che di fronte si troverà la capolista della Serie A (in coabitazione con il Basket Napoli). Sono 14 i punti fin qui conquistati dalla Virtus Bologna (7 vittorie e una sola sconfitta), dieci in più della BC Roma che ne ha 4 (finora il bottino è di 2 successi e 6 ko) ed è al momento terzultima in classifica.
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