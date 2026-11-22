La Maxima Roma ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Trascinatore straordinario l'ex Nba Aaron Holiday che con 28 punti a referto mette l'ipoteca sul successo casalingo contro Treviso . Ad assistere alla gara valevole per la nona giornata anche Francesco Totti in tribuna a spingere la squadra romana. Gli ospiti dopo un buon avvio, pagano la qualità e la profondità del roster della Maxima che con questa vittoria aggancia proprio i veneti in classifica.

Eppure la partita si era messa in salita...

Nei primi due quarti la formazione biancoblù aveva imposto un ritmo aggressivo alla gara e i padroni di casa si sono trovati per lungo tempo sotto sia a livello di punti che di gioco. Solo nel terzo tempo la Maxima riaggiunta il risultato e imprime l'accelerazione vincente. Nel quarto finale poi i romani riescono a gestire al meglio fino a incrementare ulteriormente il vantaggio a +17 finale. In grande evidenza oltre a Holiday anche Chapman con 21 punti all'attivo.