Roma, cosa fare a Febbraio 2023: eventi, concerti, teatro, arte

Febbraio a Roma è un mese caratterizzato da weekend freddi e a volte piovosi. Non è sempre facile trovare attività per passare una giornata all'insegna dell'arte o del divertimento. La buona notizia è che in questo mese i turisti sono pochi, le attività da fare al chiuso sono molteplici . Segui la nostra guida e scopri tutti i biglietti ancora disponibili divise per tipologia di evento. Puoi acquistarli direttamente tramite i link suggeriti. Qui trovi tutti gli eventi previsti.

Mostre e Musei a Roma per Febbraio

Il Giardino degli Dei: Museo Ninfeo

La visita include l'autoguida. Uno scavo di 1000 metri quadrati nel centro di Roma ha permesso di riscoprire e studiare un contesto unico e leggendario, gli Horti Lamiani. Tecnologie, professionalità e ricerca sono state unite per creare un'area espositiva coinvolgente adatta a pubblici diversi e per dialogare con altre realtà culturali dell'Esquilino. Gli Horti Lamiani erano una lussuosa dimora privata durante il periodo romano, circondata da rigogliosi giardini, ninfei, padiglioni e portici. Venne costruita alla fine del I secolo a.C. da Lucio Elio Lamia, console e prefetto urbano di Roma.

Acquista qui i biglietti



Bansky, la mostra: "The World of Banksy – The Immersive Experience "

La mostra esplora la versatilità di Banksy, che senza limiti integra il suo lavoro negli spazi urbani, raggiungendo anche zone di conflitto inaccessibili alle istituzioni. Il percorso, che comprende oltre 100 opere, tra murales e oggetti, ripercorre l'intera carriera di Banksy, dai suoi primi dipinti fino alle più recenti realizzazioni. Il lavoro spazia dalla tecnica dei graffiti a mano a quella dello stencil che gli permette una maggiore velocità di esecuzione.

Acquista qui i biglietti per Bansky

Teatro a Roma: biglietti ancora disponibili per Febbraio

Aspettando Godot: Teatro Vascello

Iniziamo con un grande classico. Aspettando Godot di Samuel Beckett. Regia, scene, luci e costumi sono curati da Theodoros Terzopoulos. La rappresentazione vede la partecipazione di Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano e Giulio Germano Cervi, Rocco Ancarola. I personaggi di Beckett si muovono in un paesaggio grigio e vuoto, dove i valori umani sono annientati. Il tempo è fluido e i personaggi sono sospesi in un vuoto sconosciuto, dove tutte le certezze sono state annullate. Il sarcasmo verso la ricerca di una fine che non arriva mai è l'espressione dominante dei personaggi che tentano di sopravvivere. Tacciono aspettando una rivelazione che non si verifica mai. Alcune domande sulla natura umana e sul futuro forse avranno risposte, ma la maggior parte no. L'arte del teatro esiste proprio grazie a queste domande senza risposta.

Acquista qui i biglietti dello spettacolo

Chi ha paura di Virginia Woolf? Teatro Argentina

Antonio Latella dirige "Chi ha paura di Virginia Woolf?" di Edward Albee, con la nuova traduzione di Monica Capuani, un testo potente e visionario che mescola risate e dramma. Latella afferma che Albee ha sostituito il "lupo cattivo" della canzoncina popolare con Virginia Woolf, rappresentando così la paura della punizione da parte della società. Nonostante questo, Latella crede che la scelta non sia solo formale ma abbia un significato più profondo, dal momento che la figura di Virginia Woolf è un'importante intellettuale del XX secolo.

Acquista qui i biglietti per il Teatro Argentina

Concerti a Roma previsti per Febbraio

Numerosi concerti sono previsti nella capitale, ma a Febbraio proponiamo qualcosa di specifico ed in linea con questo particolare mese.

Opera Lirica, Concerto di Carnevale: Oratorio Caravita

Il Maestro Elvin Dhimitri, primo violino di Opera e Lirica, conduce un vibrante concerto di Carnevale con la combinazione delle voci potenti dei cantanti lirici e della grazia dei ballerini. La performance include melodie d'opera, musiche barocche e tarantelle suonate da un ensemble di archi e clavicembalo. Immergiti nell'atmosfera del passato grazie a costumi straordinari, alla location, l'Oratorio del Caravita, e alla sua architettura barocca con affreschi preziosi. Rivivi l'allegria e la tradizione della festa del Carnevale.

Acquista i biglietti per il concerto

I tre tenori: San Paolo dentro le Mura

Il concerto a Roma celebra la tradizione della musica italiana con la performance di arie d'opera famose da "Tosca", "La Traviata" e "L'Elisir d'amore", nonché le più popolari canzoni napoletane, come "O'sole mio" e "Torna a Surriento". Tre cantanti lirici di fama saranno supportati da un ensemble di archi e un pianoforte a coda.

Acquista i biglietti dell'opera

Divertimento e cultura

Per gli eventi dedicati alla cultura e alla sostenibilità, segnaliamo una delle Fiere più seguita degli ultimi anni:

Canapa Mundi 2023

Con oltre 25 mila presenze e 250 brand sotto il segno della canapa italiana, la Fiera Internazionale di Roma mette sotto i riflettori l’importanza di ripensare la pianta come mezzo che migliori qualità della vita e conferma, di anno in anno, che il corretto utilizzo della canapa può rappresentare un passo in avanti in numerosi settori. Alla fiera potrai scoprire una vasta gamma di prodotti realizzati con la canapa come alimentari, cosmetici, abbigliamento, prodotti a base di cannabis light e attrezzature per la coltivazione. Inoltre, potrai partecipare a conferenze scientifiche, workshop, goderti un'area giochi per i bambini, una sala per allattare, una zona DJ, una sala relax, spettacoli di cucina, un bar, un ristorante, un guardaroba e servizi igienici.

Acquista i biglietti Canapa Mundi per tre giorni

Altri eventi a Roma per Febbraio 2023

Scopri tutti gli altri eventi a Roma previsti per il mese di Febbraio, ecco tutti i biglietti disponibili su Vivaticket e Corriere dello Sport