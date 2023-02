Eventi a Torino: cosa fare di alternativo per il weekend prossimo

Da metà febbraio a marzo 2023 ecco i prossimi eventi imperdibili per trascorrere un weekend tra arte, musica, musei e molto altro. Questa è la nostra selezione "alternativa" , ma puoi trovare i biglietti online di tutti gli eventi disponibili per Torino e provincia a questo link.

Musei: Heritage Hub, il Museo Nazionale dell'Automobile

Il museo è diviso in otto aree tematiche "trasversali" per circa 300 vetture tra marchi ed epoche diverse:

- Epic journeys: celebra le vetture protagoniste di viaggi indimenticabili on the road.

- Records and races: celebra le automobili che hanno trionfato nei principali circuiti.

- The rally era: lo spazio riservato ai modelli che hanno scritto pagine gloriose del mondo dei rally.

- Eco and sustainable: punta i riflettori sulle vetture più innovative sul tema dell'impatto ambientale.

- Concepts and "fuoriserie": annovera esemplari rarissimi, e alle volte utopici, prodotti in esemplare unico o in piccolissima serie.

- Small and safe: accoglie una selezione di modelli che hanno saputo unire massima sicurezza e dimensioni contenute.

- Style marks: mostra le "pietre miliari" che hanno lasciato il segno nella storia del design automobilistico

- Archistars: otto capolavori di tecnica che hanno introdotto innovazioni significative nell'architettura delle automobili, partendo dalle esigenze funzionali e produttive.

Dove sta : "Heritage Hub" Via Plava, 80 TORINO (TO)

Dove sta : "Heritage Hub" Via Plava, 80 TORINO (TO)



Teatro: Cafè Muller. Iconoscopio. La Diva Simonetta

Gianluca Pezzino, regista noto per le sue opere precedenti incentrate sul tema dei fantasmi, ha ora deciso di concentrarsi sull'immagine botticelliana di Simonetta Cattaneo Vespucci, la donna che ha conquistato Firenze con la sua grazia, tanto da essere definita "Venere vivente". Persone di spicco come Giuliano de' Medici, Lorenzo il Magnifico e Sandro Botticelli si innamorarono di lei, e quest'ultimo la immortalò come icona di bellezza nel mito di Venere che sorge dal mare. "Iconoscopio - La diva Simonetta" rappresenta un omaggio e un ritorno all'origine stessa del rito del teatro, al gioco infantile del "facciamo finta che io ero e tu eri...".

Dove sta : CAFE MULLER , Via Sacchi 18D TORINO (TO)

Dove sta : CAFE MULLER , Via Sacchi 18D TORINO (TO)





Opera al cinema: Royal Opera House in diretta

Dal 2008, il programma cinematografico della Royal Opera House ha reso disponibili al pubblico di tutto il mondo le sue prestigiose produzioni teatrali. Le trasmissioni in diretta offrono agli spettatori il miglior punto di vista della sala, accompagnato da contenuti esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti. 13 produzioni, incluse 3 prime mondiali, e tanti talenti internazionali come Danielle de Niese e Juan Diego Flórez.

Dove sta : "Cinema Teatro Gobetti" SAN MAURO TORINESE (TO)

Dove sta : "Cinema Teatro Gobetti" SAN MAURO TORINESE (TO)





Concerto, GAIA Alma Tour, al Hiroshima Mon Amour

La cantautrice italo-brasiliana è stata inclusa dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro. Il 1° ottobre 2021, ha anticipato l'uscita del suo secondo album di inediti "ALMA" con il singolo "Nuvole di zanzare", che è stato seguito dal singolo "Salina" uscito il 19 gennaio 2022.

Dove sta: "Hiroshima Mon Amour" Via Carlo Bossoli, 83 TORINO (TO)

Dove sta: "Hiroshima Mon Amour" Via Carlo Bossoli, 83 TORINO (TO)





Altre idee: tra sport e arte

