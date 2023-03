Cosa fare a Milano: eventi e idee per il mese di marzo 

Arte a Milano: museo del Novecento, percorsi di visita

Il museo si trova all'interno del Palazzo dell'Argengario in Piazza Duomo ed espone più di trecento opere dell'arte italiana del XX secolo. Si tratta di una delle più importanti raccolte d'arte italiana, unica al mondo per la sua capacità di raccontare i temi più importanti del secolo breve. Si divide in più nodi e fulcri centrali definiti, proprio, percorsi di visita:

Collezione permanente : contiene capolavori esposti nella Galleria del Futurismo, come Balla, Boccioni, Depero e Carrà;

: contiene capolavori esposti nella Galleria del Futurismo, come Balla, Boccioni, Depero e Carrà; Estate : un viaggio esperienziale nelle diverse interpretazioni della stagione estiva da parte degli artisti;

: un viaggio esperienziale nelle diverse interpretazioni della stagione estiva da parte degli artisti; Volti : un focus sul modo in cui l'arte del novecento ha raffigurato il volto come espressione identitaria dell'essere umano;

: un focus sul modo in cui l'arte del novecento ha raffigurato il volto come espressione identitaria dell'essere umano; Paesaggi : lungo il percorso si scoprono i modi diversi di intendere e rappresentare il paesaggio nel corso del novecento;

: lungo il percorso si scoprono i modi diversi di intendere e rappresentare il paesaggio nel corso del novecento; Incontri : uno sguardo ai misteriosi protagonisti delle opere che accompagnano il visitatore nella sua esperienza visiva e non solo;

: uno sguardo ai misteriosi protagonisti delle opere che accompagnano il visitatore nella sua esperienza visiva e non solo; Caccia al dettaglio : dieci particolari dettagli che hanno accompagnato la giornata di festa per i cinque anni del museo nel 2015;

: dieci particolari dettagli che hanno accompagnato la giornata di festa per i cinque anni del museo nel 2015; Donne nel Novecento: una presentazione delle donne e delle artiste più importanti che hanno fatto la storia dell'arte del novecento.

Dove si trova

Museo del Novecento - Piazza Duomo - Milano

Come acquistare il biglietto

Concerti a Milano: Yungblud al Forum di Assago

Il cantautore pop-rock britannico Yungblud ritorna a Milano il 10 marzo 2023. Uno dei più grandi performer del panorama musicale capace di trasformare ogni esibizione in energia pura ed esuberante. Il pubblico del Forum di Assago potrà ascoltare i pezzi del repetorio dell'album del 2018, “21st Century Liability” e del 2020, "Weird!", ma non mancheranno anche i nuovi pezzi contenuti nell'ultimo progetto "Yungblud". Un artista eclettico e poliedrico che riesce ad abbracciare l'intero pubblico del globo con la sua voce e a dispensare caldi messaggi sociali e civili con i suoi testi.

Dove si trova : Mediolanum Forum - Assago- (MI)

Milano tra musica e cinema: "Film with Orchestra - Psycho"

Il maestro della suspense in una nuova veste: torna a Milano il format del "Film with Orchestra", l'esecuzione di colonne sonore dal vivo sotto pellicole di film che hanno fatto la storia. Sabato 11 marzo 2023, presso l'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, verrà eseguita dall'orchestra Sinfonica Giovanile di Milano la colonna sonora del film "Psycho", composta dal premio Oscar Bernard Herrmann. Per non perdere assolutamente quest'esperienza sensazionale gli appassionati di cinema e di musica, e non solo, potranno trovare qui tutte le informazioni:

Dove si trova : Auditorium di Milano Fondazione Caripolo - Milano

L'acquario civico: la cultura dell'acqua a Milano

L'acquario ha sede in un palazzo liberty nel Parco Sempione ed è parte dell'Area Mostre e Musei scientifici del Comune di Milano. Gli spazi interni, fatti di cristalline vasche d'acqua, contengono centinaia di organismi acquatici, che consentono di vivere un viaggio esperienziale nella cultura dell'acqua. Dal 7 marzo 2023 al 30 giugno 2023 arte, scienza e intrattenimento si uniscono per offrire al pubblico un tuffo nel blu più profondo. Qui si possono trovare maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione all'evento e di acquisto dei biglietti:

Dove si trova : Acquario civico - Milano

Tutti gli altri eventi a Milano a partire da marzo 2023

