Torino: Utamaro, Hokusai, Hiroshighe | Acquista i biglietti per la mostra

La società promotrice delle Belle Arti di Torino ospita nella città la mostra "Utamaro, Hokusai, Hiroshighe - Geishe, Samurai e la Civiltà del Piacere". Il progetto espositivo, curato da Francesco Paolo Campione, direttore del MUSEC, analizza l'intero universo giapponese attraverso una splendida selezione di 330 opere, provenienti dal MUSEC e da altre collezioni italiane e svizzere sia pubbliche che private. La rassegna artistica rappresenta un vero e proprio viaggio nella civiltà del piacere orientale, ossia una specifica stagione storico artistica del Giappone che va dal 1603 al 1868, durante la quale, per ragioni storiche, il paese portò la ricca classe dei mercanti a dedicarsi ai piaceri puri della vita, come la frequentazione di gheishe nelle case del tè e l'aqcuisto di opere d'arte. Scopri come visitare il complesso torinese per partecipare alla mostra.