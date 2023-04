Biglietti Giffoni Good Games: immersione nel mondo del gaming 

Biglietti per il Giffoni Good Games

Di seguito tutte le informazioni su: data, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : dal 1 luglio al 2 luglio 2023

: dal 1 luglio al 2 luglio 2023 Indirizzo : Giffoni Multimedia Valley - GIFFONI VALLE PIANA (SA)

: Giffoni Multimedia Valley - GIFFONI VALLE PIANA (SA) Come acquistare i biglietti online: Corriere dello Sport Vivaticket

Prezzo dei biglietti

Abbonamento 2 giorni: 16€

2 giorni: 16€ Abbonamento Promo aprile (fino al 30 aprile): 13€

Promo aprile (fino al 30 aprile): 13€ Biglietto 1 luglio - ingresso giornaliero: 12€

- ingresso giornaliero: 12€ Biglietto 2 luglio - ingresso giornaliero: 12€

L'infosfera del Gaming e della Cultura Interattiva

Riflettori puntati sul Giffoni Good Games il 1 e 2 luglio 2023: una convention estremamente coinvolgente e interessante sul mondo dei videogiochi e della cultura interattiva. Due giorni di pura scoperta e divertimento in cui il pubblico potrà accedere a molte postazioni di gioco free-play, provare anteprime di videogiochi pronti a sbarcare sul mercato, competere in tornei di e-sport e conoscere i creator più famosi sulla scena internazionale. Le aree dell'evento sono rispettivamente: Gaming Area, per sfidare te stesso e gli altri player; E-sport Stage, per assistere o partecipare ai tornei più amati, anche universitari; Comics e Board Game Area, per immergersi nel mondo dei fumetti anime e manga; Cosplay Area, per lasciarsi meravigliare da costumi da urlo; Collectable Area, per non rimanere senza gadget o pezzi da collezione; VR e Innovation Area, per sperimentare e toccare con mano il mondo della realtà virtuale; Panel e Talk area, per capire come nasce un videogioco e qual è l'idea che sta dietro le quinte; Academy area, per partecipare a eventi formativi e workshop e acquisire tutte le conoscenze sull'industria dell'intrattenimento virtuale. Non aspettare e unisciti alla community più coinvolgente del mondo tecnologico.