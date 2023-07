Fei Jumping European Championship, Milano 2023: biglietti, prezzi e date 

Lo sport equestre fa tappa a Milano con un appuntamento imperdibile. Dal 30 agosto al 3 settembre 2023 l'ippodromo SNAI sarà il palcoscenico per uno degli eventi più prestigiosi al mondo: il Campionato d’Europa di Salto Ostacoli. Il campo di gara degli europei consente di intavedere da lontano i cinque anelli olimpici, poiché sarà tappa fondamentale per gli amazzoni per accedere alle Olimpiadi di Parigi 2024. Scopri come acquisatre i biglietti.