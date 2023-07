Rimini, Partita del Cuore Romagna 2023: dove vederla e prezzi

Al via la 32esima edizione della Partita del Cuore , l'evento italiano più significativo che coniuga sport, spettacolo e solidarietà in un'atmosfera magica e coinvolgente. Quest'anno lo Stadio Romeo Neri ospieterà giovedì 20 luglio alle ore 21:15 la Partita del Cuore per la Romagna , il match a sostegno della campagna Mediafriends per aiuatare tutte le persone gravemente colpite dalla disastrosa alluvione di maggio . La sfida si disputerà fra la Nazionale Cantanti , guidata da Enrico Ruggeri , e il Golde Team per la Romagna , allenato da Arrigo Sacchi e composto da una varietà di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. La serata sarà guidata da Veronica Ruggeri , giornalista e volto amatissimo de Le Iene, accompagnata due ospiti straordinari: Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi . Scopri come acquistare i biglietti.

Rimini, biglietti per la Partita del Cuore per la Romagna

Di seguito tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 20 luglio 2023

: 20 luglio 2023 Orario : 21:15

: 21:15 Indirizzo : Stadio Romeo Neri RIMINI (RN)

: Stadio Romeo Neri RIMINI (RN) Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Prezzo dei biglietti della partita

Di seguito si elencano i prezzi dei biglietti ancora disponibili su Vivaticket Corriere dello Sport

DISTINTI da 1 a 5: € 13,65

da 1 a 5: € 13,65 CURVA EST da 1 a 3: € 8,40

da 1 a 3: € 8,40 TRIBUNA LATERALE EST LATE : € 16,80

: € 16,80 TRIBUNA CENTRALE EST : € 22,05

: € 22,05 TRIBUNA CENTRALE OVEST : € 22,05

: € 22,05 TRIBUNA LATERALE OVEST LATO: € 16,80

Sconti e altre info:

I disabili potranno entrare dall’ingresso contrassegnato con: Tribuna Laterale Disabili .

I ticket sono acquistabili anche in tutte le tabaccherie di Rimini .

sono anche in tutte le . Il 19 e il 20 luglio sarà possibile acquistare i biglietti anche presso lo Stadio Romeo Neri.

Partita del Cuore per la Romagna: dove vederla in diretta TV

La partità verrà trasmessa in diretta su Italia1 alle ore 21:15 e la telecronaca sarà affidata a una coppia di voci apprezzate di Sport Mediaset: i brillanti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari. La partita del Cuore, quest’anno si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e, avrà degli “imprevisti” quasi come degli shootout, inseriti a sorpresa per influenzare il risultato finale.

La loro competenza e passione renderanno la partita un'esperienza partecipativa e coinvolgente, dove l'intrattenimento si unisce alla solidarietà. Ma la trasmissione non si limiterà solo alla telecronaca in cabina. Un'altra figura di spicco, la talentuosa Monica Bertini, si posizionerà a bordo campo, pronta a raccogliere le dichiarazioni dei giocatori direttamente dopo il fischio finale. L'integrazione tra le personalità del mondo dello sport e dell'intrattenimento garantirà una copertura completa dell'evento, aggiungendo un tocco di passione ed emozione.

Gli ospiti e le sorprese

Saranno comolessivamente 50 gli artisti a scendere in campo, assieme a una varietà di ospiti speciali. Tra le sorpese si menziona la simpatica presenza della frizzante coppia musicale Fabio Rovazzi e Orietta Berti, una delle collaborazioni più divertenti e irresistibili dell'estate 2023.

Partita del Cuore: a chi sono destinati i ricavi

I proventi generati dalla manifestazione avranno uno scopo benefico: sostenere i progetti di cinque preziose realtà che operano sul territorio con grande dedizione, offrendo aiuto e supporto a persone fragili e bisognose.

Tra queste realtà, troviamo:

ANFFAS FAENZA

CASA DELLA CARITÀ

LA COMUNITÀ MONTEPAOLO

La FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA

GENITORI RAGAZZI DISABILI

Come sostenere la campagna: il numero solidale

È già operativo il numero solidale 45597, un prezioso strumento per supportare la campagna Mediafriends "Mediaset per la Romagna". Da ora fino al 22 luglio è possibile donare 2 euro per ogni SMS inviato dai cellulari delle compagnie WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Inoltre, per un aiuto ancora più significativo, si può chiamare lo stesso numero da una linea fissa di TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e donare 5 o 10 euro.

Anche da alcune reti fisse, come TWT, Convergenze e Poste Mobile, e dal sito mediafriends.it, è possibile sostenere la causa donando 5 euro.

