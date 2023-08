Biglietti Parole delle Canzoni: Dente + Chiara Valerio e tanti altri 

Torna il format "Le parole delle Canzoni", edizione 2023, ideato dall’Istituto dell' Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e ospitato per il terzo anno dal REF nell’ambito della sezione LineUp. Artisti, musicisti e scrittori si incontrano ancora una volta per parlare dell'evoluzione della scrittura e delle parole attraverso la musica pop/urban e il cantautorato italiano. Gli eventi si terranno dal 20 al 22 settembre 2023 presso il Mattatoio Pelanda di Roma . Scopri maggiori informazioni sui partecipanti e sulla possibilità di acquistare i biglietti.

Le parole delle canzoni - Dente + Chiara Valerio

Il secondo incontro sarà incentrato sul dialogo tra Dente, il punto di riferimento dell'odierno cantautorato, e Chiara Valerio, scrittrice e matematica, nonché autrice di una serie di saggi pubblicati da Einaudi. Dente, esordendo anche in ambito letterario con “Favole per bambini molto stanchi” edito da Bompiani nel 2015, ha pubblicato il suo ultimo album "Hotel Souvenir": un insieme di stanze immaginarie che custodiscono storie straordinarie di vita. Chiara Valerio, invece, è autrice di vari romanzi e saggi pubblicati da Einaudi, ricopre il ruolo di responsabile della narrativa italiana presso l'editore Marsilio e collabora con Rai Radio 3, Repubblica, Espresso e Vanity Fair.

Biglietti per Dente + Chiara Valerio

Di seguito le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 21 settembre 2023

: 21 settembre 2023 Orario : 19:00

: 19:00 Indirizzo : MATTATOIO PELANDA - TEATRO 3 ROMA (RM) - REF - Romaeuropa Festival 2023

: MATTATOIO PELANDA - TEATRO 3 ROMA (RM) - REF - Romaeuropa Festival 2023 Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Prezzo dei biglietti per Dente + Chiara Valerio

INTERO €7,00

INFORMAGIOVANI €5,00

Le parole delle canzoni - Rancore + Matteo Trevisani

Il primo evento consiste in un'immersione totale nell'indagine e nell'analisi dei linguaggi del rap attraverso Rancore e Matteo Trevisani. Rancore ha uno stile di scrittura sofisticato e personale, un pop ermetico, che ha riscosso grande seguito e successo tra il pubblico: il brano "Eden" è stato premiato per il miglior testo a Sanremo. Matteo Trevisani, invece, classe 1986, ha scritto opere come "Libro dei fulmini" (2017), "Libro del sole" (2019) e "Libro del sangue" (2021). Trevisani collabora con "La Lettura – Corriere della Sera" ed è anche insegnante alla Scuola Holden, dove si occupa di genealogia e scrittura.

Biglietti per Rancore + Matteo Trevisani

Di seguito le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 20 settembre 2023

: 20 settembre 2023 Orario : 19:00

: 19:00 Indirizzo : MATTATOIO PELANDA - TEATRO 3 ROMA (RM) - REF - Romaeuropa Festival 2023

: MATTATOIO PELANDA - TEATRO 3 ROMA (RM) - REF - Romaeuropa Festival 2023 Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Prezzo dei biglietti per Rancore + Matteo Trevisani

INTERO €7,00

INFORMAGIOVANI €5,00

Le parole delle Canzoni - Ditonellapiaga + Ilaria Gaspari

L'ultimo incontro vedrà la romana classe 1997 Ditonellapiaga, icona della musica urban italiana, confrontarsi con la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, autrice per Einaudi di "Lezioni di Felicità". La giovane artista romana, Ditonellapiaga, si è guadagnata l'attenzione del pubblico partecipando alla 72ª edizione del Festival di Sanremo, assieme a Donatella Rettore, e vincendo nel 2022 la Targa Tenco Miglior Opera Prima per l'album "Camouflage". Ilaria Gaspari, invece, è una meravigliosa scrittrice che rende la filosofia un esercizio per vivere meglio la vita: "Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita" (2019) e "Vita segreta delle emozioni" (2021) sono solo alcune delle sue più belle pubblicazioni.

Biglietti per Ditonellapiaga + Ilaria Gaspari

Di seguito le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 22 settembre 2023

: 22 settembre 2023 Orario : 19:00

: 19:00 Indirizzo : MATTATOIO PELANDA - TEATRO 3 ROMA (RM) - REF - Romaeuropa Festival 2023

: MATTATOIO PELANDA - TEATRO 3 ROMA (RM) - REF - Romaeuropa Festival 2023 Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Prezzo dei biglietti per Ditonellapiaga + Ilaria Gaspari