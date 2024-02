Roma, Motodays: biglietti e date. Tra esposizioni, test drive e spettacoli 

Al via la 12esima edizione di Motodays, la manifestazione dedicata agli appassionati di motociclismo che si svolge annualmente presso la Fiera di Roma. Si tratta di uno degli eventi-raduno più importanti in Italia, nonché punto di attrazione per visitatori, espositori e professionisti del settore da tutto il paese e dall'estero. Durante i Motodays, i partecipanti hanno l'opportunità di scoprire le ultime novità dal mondo delle due ruote, incluse presentazioni di nuovi modelli, tecnologie innovative, accessori e abbigliamento tecnico. Quest'anno, l'evento si terrà dall'8 al 10 marzo 2024 presso la Fiera di Roma e il suo programma è estramamente ricco!

Scopri di più e partecipa alla manifestazione acquistando i biglietti.

Roma, Motodays: date e biglietti

Ecco tutte le informazioni su: data, indirizzo, disponibilità e prezzi dei biglietti.

Data : dall'8 al 10 marzo 2024

: dall'8 al 10 marzo 2024 Indirizzo : Fiera di Roma

: Fiera di Roma Acquista online: Corriere dello Sport Vivaticket

Motodays, Fiera di Roma: prezzo dei biglietti

RIDOTTO SPECIALE € 11,50

INTERO WEB € 16,50

RIDOTTO ON LINE € 13,50

RIDOTTO ATAC € 13,50

Il format vincente di Motodays

Tre giorni di puro entusiasmo, immersi in un'atmosfera elettrizzante, dove gli ospiti avranno l'opportunità di assistere a spettacoli, acrobazie ed esibizioni dei riders più estremi. Durante i Motodays, gli appassionati potranno testare direttamente in sella i modelli moto che più li intrigano attraverso i demo ride. Non mancheranno tour guidati, momenti di puro intrattenimento e un ricco calendario musicale che prevede due concerti live ogni sera, garantendo divertimento e passione per gli amanti delle due ruote. Motodays rappresenta una vera occasione per vivere la cultura motociclistica a tutto tondo, in un mix di intrattenimento e attività che celebrano la passione per le due ruote.