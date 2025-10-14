Luiss Roma Basket, vivi la nuova stagione al PalaLuiss: abbonamenti e biglietti 2025/2026

La nuova stagione è alle porte e la Luiss Roma Basket è pronta a regalare nuove emozioni ai suoi tifosi. Dopo un campionato ricco di entusiasmo e crescita, la squadra universitaria capitolina apre ufficialmente la campagna abbonamenti 2025/2026 per le gare casalinghe di Serie B Nazionale, in programma al PalaLuiss di Roma.

Un’occasione unica per vivere da protagonisti ogni partita, condividendo la passione per la pallacanestro e sostenendo una delle realtà più autentiche e dinamiche del basket italiano. L’abbonamento alla Luiss Roma Basket è molto più di un semplice titolo d’ingresso: è un gesto di appartenenza, un modo per far parte della comunità universitaria e sportiva che da anni unisce studenti, ex alunni e tifosi romani sotto gli stessi colori.

Abbonamenti PalaLuiss 2025 - 2026

Le formule di abbonamento, pensate per tutte le esigenze, permettono di assistere a tutte le partite casalinghe della regular season al PalaLuiss, con la possibilità di scegliere il proprio posto e garantirsi l’accesso agli incontri più attesi. L’acquisto è semplice e immediato, disponibile sulla piattaforma ufficiale Vivaticket.

Con una squadra giovane, motivata e guidata da un progetto sportivo e accademico unico nel panorama italiano, la Luiss Roma Basket punta a confermarsi protagonista nel campionato di Serie B Nazionale. La forza del gruppo, l’energia dei tifosi e la passione per il basket saranno ancora una volta le chiavi di una stagione da vivere tutta d’un fiato.

Sostieni la Luiss Roma Basket, abbonati e porta la tua voce al PalaLuiss!

Tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti sono disponibili su Vivaticket.

Le gare casalinghe si disputano al PalaTiziano, Piazza Apollodoro 10, 00196 Roma. Inoltre è possibile acquistare i biglietti direttamente presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport a partire da 1h30 prima dell’inizio della gara.