Tommaso Paradiso,  il tour 2026 parte da Gorizia: date e biglietti

Il conto alla rovescia è iniziato: Tommaso Paradiso inaugura il suo tour Palasport 2026 con la data zero, in programma mercoledì 15 aprile alle ore 21 al PalaBigot di Gorizia. Dopo il debutto in Friuli Venezia Giulia, il tour proseguirà poi nei principali palazzetti italiani, tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna.La prima serata di un tour ha sempre un significato diverso: è il momento in cui il progetto artistico prende forma dal vivo e si misura, per la prima volta, con il pubblico. A rendere ancora più rilevante l’evento c’è anche il contesto: il concerto del 15 aprile sarà tra i primi grandi eventi musicali ospitati dal rinnovato PalaBigot, scelto come punto di partenza del nuovo tour.

Per chi vuole assistere al debutto del tour o seguire Tommaso Paradiso in una delle successive tappe nei palazzetti italiani, i biglietti sono disponibili su https://vivaticket.corrieredellosport.it/ .

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