Tommaso Paradiso, il tour 2026 parte da Gorizia: date e biglietti
Il conto alla rovescia è iniziato: Tommaso Paradiso inaugura il suo tour Palasport 2026 con la data zero, in programma mercoledì 15 aprile alle ore 21 al PalaBigot di Gorizia. Dopo il debutto in Friuli Venezia Giulia, il tour proseguirà poi nei principali palazzetti italiani, tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna.La prima serata di un tour ha sempre un significato diverso: è il momento in cui il progetto artistico prende forma dal vivo e si misura, per la prima volta, con il pubblico. A rendere ancora più rilevante l’evento c’è anche il contesto: il concerto del 15 aprile sarà tra i primi grandi eventi musicali ospitati dal rinnovato PalaBigot, scelto come punto di partenza del nuovo tour.
Per chi vuole assistere al debutto del tour o seguire Tommaso Paradiso in una delle successive tappe nei palazzetti italiani, i biglietti sono disponibili su https://vivaticket.corrieredellosport.it/.
Consulta la piattaforma per verificare posti e disponibilità.
Tommaso Paradiso: tutte le date del nuovo tour 2026
Tommaso Paradiso arriva a Gorizia in un momento importante del suo percorso artistico. Il cantautore romano, tra i più riconoscibili del pop italiano, il 15 aprile sarà al PalaBigot di Gorizia segnando l’inizio del tour Palasport 2026, prima di proseguire nei principali palazzetti italiani. Clicca qui per acquistare i biglietti ancora disponibili.
Tutte le date del tour 2026:
15 aprile – Gorizia – PalaBigot (data zero)
18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport
19 aprile – Roma – Palazzo dello Sport
22 aprile – Milano – Unipol Forum
23 aprile – Torino – Inalpi Arena
25 aprile – Bologna – Unipol Arena
26 aprile – Padova – Kioene Arena
28 aprile – Firenze – Mandela Forum
30 aprile – Napoli – Palapartenope
Acquistare online ti permette di:
- evitare la fila prima del concerto
- scegliere il miglior posto in anticipo
-
assicurarsi l’ingresso
Non aspettare l’ultimo momento: scegli il tuo posto e preparati a vivere dal vivo l'inizio del tour 2026.
Acquista il tuo biglietto
Tommaso Paradiso, da Sanremo ai palazzetti
L’attesa attorno al concerto di Gorizia nasce da più fattori. Innanzitutto perché si tratta della data zero, il primo appuntamento in cui Tommaso Paradiso porterà dal vivo il nuovo show. Ma a rendere l’evento ancora più centrale è anche la fase artistica che sta attraversando il cantautore romano. Dopo aver costruito una forte identità solista, Paradiso arriva a questo tour in una stagione particolarmente significativa, segnata anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con la canzone I romantici. Il live di Gorizia diventa così il primo vero banco di prova di un nuovo capitolo musicale. C’è poi il valore specifico della dimensione live, da sempre decisiva nell’universo di Tommaso Paradiso. Le sue canzoni sono caratterizzate da un forte coinvolgimento emotivo e riescono a regalare al pubblico un’energia diversa, che spesso diventa parte integrante dello spettacolo. Proprio per questo la data zero di Gorizia si presenta come uno degli appuntamenti più interessanti della sua carriera musicale.
Verifica i posti ancora disponibili e prenota il tuo posto.
Acquista il tuo biglietto