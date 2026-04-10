Be Comics! Be Games!: biglietti fuori ora, Torino chiama gli appassionati della cultura pop  

In arrivo uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di fumetti, manga, videogiochi e cultura geek: si tratta di Be Comics! Be Games!. L’evento debutta a Torino sabato 18 e domenica 19 aprile, con un nuovo format capace di unire intrattenimento, community e grandi ospiti: una vera immersione nel mondo pop con show dal vivo e aree interattive pensate per trasformare l’evento in un’esperienza unica, non solo per gamer e collezionisti, ma anche per chi segue da poco l’universo cosplay e l’animazione giapponese. La manifestazione nasce dalla partnership tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due tra i principali organizzatori di eventi pop a livello nazionale e internazionale. Acquista subito i biglietti online e preparati a vivere Be Comics! Be Games! da protagonista!





Acquistare i biglietti online conviene davvero?

Quando un evento richiama pubblico da tutto il mondo, acquistare i biglietti in anticipo diventa fondamentale. Significa evitare file inutili il giorno dell’evento, ridurre l’attesa e arrivare all’ingresso con il proprio biglietto già pronto. Be Comics! Be Games! è uno di quegli appuntamenti che si rivolgono a un ampio pubblico. Motivo per cui, attendere l’ultimo minuto non è la migliore delle strategie: assicurati il posto per tempo. Vai ora su https://vivaticket.corrieredellosport.it/ e acquista i biglietti di Be Comics! Be Games! online in modo semplice e veloce.

Ospiti internazionali e show: cosa rende unico l’evento

Be Comics! Be Games! è il punto di riferimento per chi cerca il meglio dell’intrattenimento pop contemporaneo, un evento pensato per appassionati, famiglie, gamer, cosplay e curiosi che desiderano immergersi in un’esperienza coinvolgente. Un’esperienza costruita intorno a un programma ricco di contenuti e ospiti speciali, capace di offrire attività diversificate e tante occasioni di incontro con il pubblico. Tra le aree protagoniste:

Comics & Manga, con case editrici, autori, novità editoriali e firmacopie

Artist Alley, spazio dedicato a illustratori, fumettisti e talenti indipendenti

Gaming & eSports, con tornei, postazioni free-to-play e competizioni live

Cosplay, tra contest, sfilate e performance sul palco

Aree tematiche ed esperienze interattive, per vivere la cultura pop a 360°

A rendere l’esperienza ancora più unica contribuisce la presenza di ospiti di rilievo internazionale come Julien Blondel, autore di Dark Souls Redemption, insieme ad artisti del panorama asiatico come Liang Azha e Jing Jian, tra i nomi più attesi della scena manga contemporanea, protagonisti di firmacopie e momenti esclusivi con il pubblico.

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