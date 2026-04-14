In due vale di più: Corriere dello Sport e Vanity Fair insieme per Race for the Cure 2026

C’è un modo per unire informazione, partecipazione e impegno sociale in un’unica esperienza? Nasce così la partnership tra Corriere dello Sport-Stadio e Condé Nast, con una proposta speciale dedicata alla Race for the Cure 2026: un doppio abbonamento, pensato per chi vuole vivere da protagonista uno degli appuntamenti più significativi legati alla sensibilizzazione e alla prevenzione, accompagnato dall’autorevolezza e dall’identità distintiva di due grandi realtà editoriali. I ricavi degli abbonamenti saranno interamente devoluti in beneficenza a Komen Italia, trasformando questa proposta in un gesto concreto a sostegno della prevenzione e della salute femminile. Partecipa alla Race for the Cure e sostieni concretamente la ricerca: abbonati ora.





Un abbonamento, due iscrizioni, un supporto per la prevenzione

A fronte di 59,90 euro, l’abbonamento speciale Corriere dello Sport & Vanity Fair x Race for the Cure 2026 comprende:

2 ingressi alla Race for the Cure di Roma, in programma il 10 maggio 2026 (con spedizione kit gara a domicilio!)

1 anno di abbonamento digitale a Corriere dello Sport-Stadio

1 anno di abbonamento digitale a Vanity Fair.

È una formula pensata per essere condivisa: due iscrizioni per partecipare all’evento insieme, con la comodità di ricevere via email - entro massimo 24 ore dall’acquisto - all’indirizzo di posta indicato in fase di sottoscrizione, sia il codice per la registrazione alla Race di Roma sia il coupon per attivare l’abbonamento digitale a Vanity Fair gratuitamente. Inoltre, con l’acquisto dell’abbonamento, il kit gara della Race for the Cure arriva direttamente a casa, come previsto dall’iniziativa, per tutti coloro che si iscriveranno entro il 28 aprile!

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L’iniziativa editoriale che mette al centro la solidarietà

Il valore di questa iniziativa risiede nella forte collaborazione tra Corriere dello Sport-Stadio e Vanity Fair, due brand editoriali diversi ma complementari, capaci di parlare al pubblico attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Da un lato, Corriere dello Sport-Stadio porta in questa partnership il legame con il mondo dello sport, della partecipazione attiva e dei grandi eventi sportivi; dall’altro, Vanity Fair contribuisce con uno sguardo attento ai temi sociali e culturali, da sempre centrali nella sua identità editoriale. Insieme hanno dato vita ad un grande progetto e aderire significa sostenere concretamente una realtà impegnata in prima linea nella promozione della salute femminile e della prevenzione. Infatti, tutti i ricavi degli abbonamenti saranno interamente devoluti in beneficenza a Komen Italia.

Partecipa alla Race for the Cure e attiva subito il doppio abbonamento.