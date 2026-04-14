Race for the Cure 2026: al via a Roma la prevendita dei biglietti con il supporto di Experian e Corriere dello Sport

Si apre domani a Roma la prevendita dei biglietti per la Race for the Cure 2026, l’evento simbolo della sensibilizzazione e della lotta contro i tumori al seno, in programma il prossimo 10 maggio. Anche per questa edizione, Corriere dello Sport ed Experian Italia rinnovano il proprio sostegno a una manifestazione che, nel corso degli anni, si conferma come una delle principali occasioni di sensibilizzazione e di raccolta fondi per promuovere la salute e il benessere delle donne.

Attiva la prevendita nella sede del Corriere dello Sport

La prevendita sarà attiva martedì 15 aprile, dalle ore 10.00 alle 16.00, presso il Palazzo Corriere dello Sport, in Piazza dell’Indipendenza 11 B, a Roma. L’iniziativa, promossa con il supporto di Experian Italia, punta a coinvolgere il pubblico e il territorio in vista della nuova edizione della Race for the Cure, confermando il valore di una collaborazione che mette al centro responsabilità sociale e partecipazione. L’acquisto dei biglietti darà un contributo diretto ai programmi di prevenzione, ricerca e cura, sostenuti e promossi dalla Race for the Cure.