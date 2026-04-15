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Biglietti Atalanta-Lazio: in palio la finale di Coppa Italia

Biglietti Atalanta-Lazio: in palio la finale di Coppa Italia

Dopo il clamoroso 2-2 dell’andata, mercoledì 22 aprile Atalanta e Lazio si giocano a Bergamo l’accesso alla finale di Coppa Italia.
15 min
TagsatalantaLazio

Mercoledì 22 aprile il New Balance Arena ospiterà il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, una sfida che deciderà chi accede alla finale. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00: novanta minuti intensi, da vivere direttamente dagli spalti,che decideranno chi conquisterà l’accesso alla finale di Coppa Italia. Per chi non vuole perdere uno degli appuntamenti più attesi della stagione può prenotare ora i biglietti Atalanta-Lazio e assicurarsi un posto allo stadio.

 

Atalanta-Lazio, il ritorno che vale tutto
La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il New Balance Arena si prepara a un clima ad alta tensione: in campo due squadre che hanno costruito il loro percorso su identità forti e ambizioni precise, in una sfida decisiva che, dopo il 2-2 dell’andata, vale l’accesso alla finale di Coppa Italia. L’Atalanta si prepara così a una delle partite più difficili in un contesto di forte rivalità sportiva e con la qualificazione ancora in bilico, mentre la Lazio proverà a imporre il proprio gioco per ribaltare il risultato sfavorevole dell’andata e conquistare la finale.
Non perdere la semifinale di Coppa Italia: compra ora i biglietti Atalanta-Lazio.

 

Perché comprare subito i biglietti
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per scegliere i posti più comodi nei settori più richiesti del New Balance Arena, evitando attese inutili. Per una partita di questo livello, la richiesta cresce rapidamente nelle ore precedenti al match. Atalanta-Lazio non è soltanto una semifinale, ma una partita che si preannuncia carica di emozioni, con una spettacolarità e un'intensità  che coinvolgerà tutti i tifosi.
Non perdere la semifinale di Coppa Italia: compra ora i biglietti Atalanta-Lazio.


 

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