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Biglietti Gara 4 Finale Scudetto: Milano-Conegliano accende l’Allianz Cloud

Biglietti Gara 4 Finale Scudetto: Milano-Conegliano accende l’Allianz Cloud

Il 22 aprile alle 20.30 Milano sfida Conegliano in Gara 4 della Finale Scudetto: ecco dove acquistare i biglietti.
17 min

La Finale Scudetto femminile resta apertissima e Milano ci crede davvero. La Numia Vero Volley ha riaperto la serie vincendo Gara 3 sul campo di Conegliano. Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, l’Allianz Cloud farà da cornice a una sfida che può cambiare tutto: da una parte Milano chiamata a prolungare la serie e tenere viva la corsa al titolo, dall’altra Conegliano a un passo dalla conquista dello scudetto.
Acquista subito qui i tuoi biglietti per la Gara 4 della Finale Scudetto e vivi l’atmosfera dell’Allianz Cloud.
 

Una sfida da non perdere per gli appassionati di volley
Il fattore campo può fare la differenza e Milano lo sa bene. In una finale così ogni dettaglio pesa: il ritmo, la tensione, il sostegno del pubblico al palazzetto. Numia Vero Volley Milano arriva all’appuntamento spinta dall’entusiasmo della rimonta e dal trascinamento del proprio pubblico, mentre Conegliano resta a un solo passo dallo scudetto ed è decisa a chiudere i conti senza dover arrivare a Gara 5. Una sfida che si preannuncia ad altissima intensità, con l’Allianz Cloud pronto a trasformarsi in una delle capitali europee del volley per una notte. Gara 4 promette spettacolo, intensità e un altissimo livello tecnico tra due delle squadre più forti del panorama europeo. Per gli appassionati di volley, ma anche per chi vuole assistere a un grande evento sportivo, l’appuntamento del 22 aprile a Milano è una data da segnare in agenda.
Non restare fuori dalla sfida: compra adesso i biglietti.


Come acquistare i biglietti di Gara 4
La vendita dei biglietti per Gara 4 è stata organizzata con una prima fase di prelazione dedicata agli sponsor, seguita dall’apertura progressiva riservata agli abbonati e successivamente dalla vendita libera al pubblico. Dal 21 aprile 2026 alle ore 15.00 sarà quindi possibile acquistare i biglietti tramite link dedicato, che verrà attivato per consentirne l’accesso al pubblico. L’interesse per la sfida tra Milano e Conegliano è altissimo e si prevede il tutto esaurito, motivo per cui i biglietti potrebbero esaurirsi subito, già dalle prime ore di vendita.
Assicurati un posto all’Allianz Cloud. Acquista i biglietti per la Gara 4 della Finale Scudetto.

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