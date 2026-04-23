Roberto Vecchioni a Palermo, ora disponibili i biglietti per il concerto del 30 aprile

Roberto Vecchioni torna protagonista con uno spettacolo live il 30 aprile alle ore 21.00 a Palermo, sul palco del Teatro Golden - Teatro Auditorium Cinema, per una tappa molto attesa di “Tra il Silenzio e il Tuono Tour”, appuntamento destinato ad accogliere intere generazioni che da anni seguono uno dei nomi più importanti della musica italiana. Il tour prende il nome da un più recente lavoro letterario dell’artista “Tra il silenzio e il tuono”, dando vita ad uno spettacolo costruito tra canti e monologhi e pensato per accompagnare il pubblico dentro l’universo poetico di Vecchioni. Prenota subito i biglietti per la data di Palermo.



Tra il Silenzio e il Tuono Tour: ritorno live con la sua band storica

Professore, scrittore, autore e interprete di brani entrati nella storia della musica italiana, Roberto Vecchioni rappresenta una figura unica nel panorama artistico nazionale, soprattutto per la sua capacità di unire cultura, intensità narrativa e forza emotiva in ogni concerto. Lo spettacolo si sviluppa in due momenti distinti ma legati tra di loro. Nella prima parte Vecchioni porta in scena i brani de “L’Infinito”, album che segna la fase significativa del suo percorso artistico; nella seconda parte, invece, si apre lo spazio con alcuni dei classici più amati del suo repertorio. Ad accompagnare Vecchioni ci sarà la sua band storica che negli anni ha contribuito a definire il suono unico e riconoscibile della sua musica: Lucio Fabbri al pianoforte e violino, Massimo Germini alla chitarra acustica, Antonio Petruzzelli al basso e Roberto Gualdi alla batteria.

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Dove comprare i biglietti per il concerto di Vecchioni

Palermo si prepara ad accogliere una serata di grande rilievo artistico, in una cornice ideale per assistere dal vivo all'esibizione di una delle voci più rappresentative della musica d’autore italiana. Per chi vuole partecipare al concerto di Roberto Vecchioni a Palermo il 30 aprile, acquistare i biglietti in anticipo è la scelta migliore per assicurarsi un posto, saltare le code e arrivare all’evento con accesso diretto, evitando attese. L’appuntamento palermitano di Vecchioni si preannuncia già come uno degli eventi musicali più importanti di fine aprile in Sicilia.

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