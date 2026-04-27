Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Biglietti Zandomeneghi e Degas: a Rovigo due grandi maestri a confronto

Biglietti Zandomeneghi e Degas: a Rovigo due grandi maestri a confronto

Da Firenze a Parigi, un dialogo tra due grandi maestri: acquista ora i biglietti per la mostra di Palazzo Roverella.
19 min

C’è una mostra che in questa primavera 2026, richiama appassionati d’arte da tutta Italia.
Arriva a Palazzo Roverella, a Rovigo, in programma dal 23 aprile al 28 giugno 2026, “Zandomeneghi e Degas. Impressionismo tra Firenze e Parigi”, un progetto espositivo che mette in relazione due grandi artisti della pittura europea dell’Ottocento. Una mostra che non si limita a celebrare i due maestri, ma che accompagna il pubblico alla scoperta dell’Impressionismo sviluppatosi tra Italia e Francia, un’epoca che ha cambiato il modo di guardare la realtà.
Assicurati l’accesso a una delle mostre più attese del 2026, acquista ora i biglietti.


Questa mostra è uno degli appuntamenti d’arte più interessanti del momento
Federico Zandomeneghi ed Edgar Degas si incontrano idealmente e artisticamente lungo un asse che unisce Firenze e Parigi, due città fondamentali per la formazione e l’evoluzione artistica dei due maestri. Da una parte Zandomeneghi, con il suo legame con la luce naturale e l’osservazione diretta; dall’altra Degas con la modernità parigina, i nuovi soggetti e il confronto con la vita contemporanea. Il cuore della mostra è la vita moderna. Degas e Zandomeneghi osservano il presente senza uso di retorica: sale da ballo, interni domestici, caffè, ritratti di figure femminili, gesti quotidiani. E’ proprio  in questa dimensione intima e urbana che i due artisti trovano un linguaggio comune, pur mantenendo ciascuno la propria identità: Zandomeneghi appare più caldo e avvolgente, mentre Degas più analitico e strutturato. Il risultato è un’esposizione capace di parlare sia agli esperti d’arte sia a chi ha voglia di scoprire da vicino uno dei periodi più affascinanti della cultura europea.
Prenota i biglietti per la mostra, vivi da vicino un viaggio unico nell’Impressionismo tra Firenze e Parigi.


Palazzo Roverella ti aspetta: acquista subito i biglietti 
Quando una mostra unisce artisti di questo livello, una sede rinomata come Palazzo Roverella e un tema forte come l’Impressionismo tra Italia e Francia, la scelta migliore è acquistare i biglietti in anticipo, prima che le disponibilità si esauriscano. Il valore dell’esposizione risiede anche nella sua impostazione: non una semplice successione di opere, ma un racconto visivo che mette in luce le affinità, differenze ma anche reciproche influenze tra i due artisti. La mostra, curata da Francesca Dini, riunisce opere concesse in prestito da prestigiosi musei e collezioni private di livello internazionale, e offre al visitatore l’occasione di riscoprire il ruolo dell’Italia nella nascita della modernità europea. Acquista subito i biglietti per Zandomeneghi e Degas a Palazzo Roverella prima che le disponibilità finiscano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Biglietti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS