Biglietti Zandomeneghi e Degas: a Rovigo due grandi maestri a confronto

C’è una mostra che in questa primavera 2026, richiama appassionati d’arte da tutta Italia. Arriva a Palazzo Roverella, a Rovigo, in programma dal 23 aprile al 28 giugno 2026, “Zandomeneghi e Degas. Impressionismo tra Firenze e Parigi”, un progetto espositivo che mette in relazione due grandi artisti della pittura europea dell’Ottocento. Una mostra che non si limita a celebrare i due maestri, ma che accompagna il pubblico alla scoperta dell’Impressionismo sviluppatosi tra Italia e Francia, un’epoca che ha cambiato il modo di guardare la realtà. Assicurati l’accesso a una delle mostre più attese del 2026, acquista ora i biglietti.



Questa mostra è uno degli appuntamenti d’arte più interessanti del momento

Federico Zandomeneghi ed Edgar Degas si incontrano idealmente e artisticamente lungo un asse che unisce Firenze e Parigi, due città fondamentali per la formazione e l’evoluzione artistica dei due maestri. Da una parte Zandomeneghi, con il suo legame con la luce naturale e l’osservazione diretta; dall’altra Degas con la modernità parigina, i nuovi soggetti e il confronto con la vita contemporanea. Il cuore della mostra è la vita moderna. Degas e Zandomeneghi osservano il presente senza uso di retorica: sale da ballo, interni domestici, caffè, ritratti di figure femminili, gesti quotidiani. E’ proprio in questa dimensione intima e urbana che i due artisti trovano un linguaggio comune, pur mantenendo ciascuno la propria identità: Zandomeneghi appare più caldo e avvolgente, mentre Degas più analitico e strutturato. Il risultato è un’esposizione capace di parlare sia agli esperti d’arte sia a chi ha voglia di scoprire da vicino uno dei periodi più affascinanti della cultura europea.

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Palazzo Roverella ti aspetta: acquista subito i biglietti

Quando una mostra unisce artisti di questo livello, una sede rinomata come Palazzo Roverella e un tema forte come l’Impressionismo tra Italia e Francia, la scelta migliore è acquistare i biglietti in anticipo, prima che le disponibilità si esauriscano. Il valore dell’esposizione risiede anche nella sua impostazione: non una semplice successione di opere, ma un racconto visivo che mette in luce le affinità, differenze ma anche reciproche influenze tra i due artisti. La mostra, curata da Francesca Dini, riunisce opere concesse in prestito da prestigiosi musei e collezioni private di livello internazionale, e offre al visitatore l’occasione di riscoprire il ruolo dell’Italia nella nascita della modernità europea. Acquista subito i biglietti per Zandomeneghi e Degas a Palazzo Roverella prima che le disponibilità finiscano.