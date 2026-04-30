Biglietti Pro Recco-Waspo 98 Hannover: al via la vendita per i quarti di Champions League

La Pro Recco si prepara a una delle serate europee più attese della stagione. Mercoledì 20 maggio alle ore 20:30, all’Impianto Sportivo Sciorba di Genova, i biancocelesti sfideranno il Waspo 98 Hannover nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, sfida di grande interesse sia per gli appassionati di pallanuoto che di tutto il pubblico sportivo. La Pro Recco arriva a questo appuntamento con l’ambizione di confermarsi protagonista anche in Europa, essendo da anni un punto di riferimento assoluto della pallanuoto internazionale. Dall’altra parte ci sarà un avversario solido e molto competitivo come il Waspo 98 Hannover, in una gara che già si preannuncia carica di tensione. Non rischiare di restarne fuori. Acquista subito i biglietti e vivi dal vivo una notte di Champions League.



Una sfida decisiva per il cammino europeo della Pro Recco

Da venerdì 1° Maggio saranno disponibili i biglietti per assistere a Pro Recco-Waspo 98 Hannover. Questo è il tipo di appuntamento che vale il prezzo del biglietto: forte tensione agonistica, qualità tecnica e posta in palio altissima. L’occasione giusta per tifosi e appassionati, per sostenere da vicino una delle squadre simbolo della pallanuoto internazionale. Ad oggi ci sono grandi aspettative attorno alla Pro Recco, perché la sfida contro Hannover rappresenta un passaggio fondamentale della stagione europea: basti pensare alla sfida contro il Ferencváros e al successo del Waspo contro l’HAVK Mladost.

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Dove si gioca, come arrivare e perché acquistare subito

La partita si giocherà mercoledì 20 maggio alle ore 20:30 all’Impianto Sportivo Sciorba di Genova. Per chi arriva in auto la soluzione più comoda è l’uscita Genova Est, con accesso rapido verso la zona di Molassana e i parcheggi vicini all’impianto sportivo. Invece, per chi preferisce i mezzi pubblici, può contare sui collegamenti urbani da centro città e stazione Brignole. Il 20 maggio Genova ospita una partita importante per i liguri: una notte da vivere dal vivo, con tutta l’energia e il fascino delle grandi notti di Champions League.

Il consiglio è semplice:

non aspettare il sold out dei biglietti,

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Quando in calendario c’è

una sfida europea

di questo livello, l'attenzione cresce rapidamente e muoversi per tempo diventa fondamentale per trovare disponibilità.