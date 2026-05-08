Biglietti Romaeuropa Festival 2026: l’arte contemporanea torna protagonista nella Capitale
Dall'8 settembre al 15 novembre, Roma diventa il palcoscenico internazionale del Romaeuropa Festival 2026, uno degli eventi culturali più attesi dell’anno. Per più di due mesi, la Capitale ospita artisti e compagnie da tutto il mondo, mescolando danza, teatro, musica, arti visive, cinema e nuove tecnologie in un programma che coinvolge diversi luoghi iconici della città, dai teatri storici agli spazi più contemporanei.
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Romaeuropa Festival 2026
Il Festival viene interamente prodotto dalla Fondazione Romaeuropa ,costituita nel febbraio 1990 e crocevia degli scambi culturali con il mondo intero. La Fondazione dal gennaio 2008 ha sede presso l’Opificio Romaeuropa – spazio contemporaneo, factory creativa nel cuore del quartiere Ostiense, a Roma. Fedele alla propria missione, Romaeuropa ha perseguito e raggiunto negli anni l’obiettivo di avvicinare un pubblico vasto e composito alla creazione artistica contemporanea mondiale, oltre che promuovere la conoscenza dei grandi maestri e dei giovani talenti nel campo delle arti sceniche. Oggi Romaeuropa Festival è riconosciuto come il più importante festival italiano, il Wall Street Journal lo ha indicato come uno dei quattro festival più importanti in Europa. Il Festival offre una proposta culturale davvero unica, attraversa la città toccando luoghi come il Teatro dell’Opera di Roma, l’Auditorium Parco della Musica, il Mattatoio, fino a spazi come Teatro Vascello, Teatro Brancaccio, il MAXXI, il Teatro Olimpico e il Teatro Valle.
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Biglietti Romaeuropa Festival: come funzionano i Passepartout
Vuoi vivere l’esperienza senza vincoli e con la massima libertà? Il Passepartout è la soluzione migliore per te: a ogni evento viene assegnato un valore da 1 a 8 coins, indicato accanto ad ogni spettacolo. Questo ti consentirà di accedere a tanti eventi, scegliendo tra le date e i luoghi che più ti interessano e potrai comporre il percorso scegliendo tra gli appuntamenti preferiti, usando il credito disponibile in base al Passepartout acquistato. Le formule disponibili sono pensate per diverse esigenze: 80 euro per 10 coins, 160 euro per 20 coins e 240 euro per 30 coins. Chi desidera seguire ancora più appuntamenti può scegliere i Passepartout Plus, con una convenienza maggiore: 280 euro per 40 coins, 350 euro per 50 coins e 420 euro per 60 coins. Il Passepartout è nominale e può anche essere regalato, chi lo riceve potrà anche decidere in un secondo momento quali spettacoli vedere.
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