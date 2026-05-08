Biglietti Romaeuropa Festival 2026: l’arte contemporanea torna protagonista nella Capitale

Dall'8 settembre al 15 novembre, Roma diventa il palcoscenico internazionale del Romaeuropa Festival 2026, uno degli eventi culturali più attesi dell’anno. Per più di due mesi, la Capitale ospita artisti e compagnie da tutto il mondo, mescolando danza, teatro, musica, arti visive, cinema e nuove tecnologie in un programma che coinvolge diversi luoghi iconici della città, dai teatri storici agli spazi più contemporanei.

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Romaeuropa Festival 2026

Il Festival viene interamente prodotto dalla Fondazione Romaeuropa ,costituita nel febbraio 1990 e crocevia degli scambi culturali con il mondo intero. La Fondazione dal gennaio 2008 ha sede presso l’Opificio Romaeuropa – spazio contemporaneo, factory creativa nel cuore del quartiere Ostiense, a Roma. Fedele alla propria missione, Romaeuropa ha perseguito e raggiunto negli anni l’obiettivo di avvicinare un pubblico vasto e composito alla creazione artistica contemporanea mondiale, oltre che promuovere la conoscenza dei grandi maestri e dei giovani talenti nel campo delle arti sceniche. Oggi Romaeuropa Festival è riconosciuto come il più importante festival italiano, il Wall Street Journal lo ha indicato come uno dei quattro festival più importanti in Europa. Il Festival offre una proposta culturale davvero unica, attraversa la città toccando luoghi come il Teatro dell’Opera di Roma, l’Auditorium Parco della Musica, il Mattatoio, fino a spazi come Teatro Vascello, Teatro Brancaccio, il MAXXI, il Teatro Olimpico e il Teatro Valle.

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