Jeff Mills a Roma: biglietti per “The Trip To Vega” al Romaeuropa Festival  

The Trip To Vega è il progetto firmato da Jeff Mills e dall’arpista Kety Fusco, in programma giovedì 17 settembre alle ore 21.00 nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. E’ uno degli appuntamenti più attesi del Romaeuropa Festival: un viaggio audiovisivo che promette di unire la potenza della musica elettronica alla suggestione dell’arpa, creando un immaginario cosmico. Scopri l’evento e acquista ora i biglietti ufficiali.

The Trip To Vega al Romaeuropa Festival

Jeff Mills è la leggenda della techno di Detroit, tra i grandi innovatori della musica elettronica mondiale, capace di trasformare la techno in un linguaggio sia narrativo che visivo. Da sempre interessato al rapporto tra musica, tempo e spazio, Mills porta a Roma una delle sue creazioni più ambiziose: The Trip To Vega. Ad accompagnarlo in questo viaggio Kety Fusco, arpista e compositrice. Una delle personalità più sorprendenti della nuova scena europea: già nota al pubblico italiano per la sua esibizione del 14 febbraio 2025 sul palco dell'Ariston per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Joan Thiele e Frah Quintale nella serata duetti. The Trip To Vega è un viaggio immaginato come una traversata verso Vega, stella lontana dalla Terra e destinazione simbolica di un’umanità proiettata verso un futuro sempre più incerto. Non un semplice concerto, ma un viaggio teatrale e sensoriale dove ogni elemento, musica, performance, giochi di luci e video contribuiranno a creare la visione di un pianeta remoto, Vega, dove la fantascienza si incontrerà con la forza della musica elettronica live.

Lasciati trasportare verso Vega. Assicurati i biglietti per Jeff Mills e Kety Fusco.

Ora disponibili i biglietti

L’appuntamento del 17 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica si preannuncia come uno degli eventi più attesi del Romaeuropa Festival. Per assistere a The Trip To Vega, il progetto audiovisivo che unirà la visione elettronica di Jeff Mills e la ricerca sonora dell’arpista Kety Fusco, i biglietti ufficiali sono disponibili online sul circuito Vivaticket Corriere dello Sport. Un’esperienza immersiva tra musica elettronica, immagini e performance live destinata a conquistare il pubblico romano e gli appassionati del festival. I posti sono limitati: la prevendita è già aperta.

Prenota il tuo posto per Jeff Mills a Roma e vivi un evento musicale immersivo al Romaeuropa Festival.