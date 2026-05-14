Vinicio Capossela a Roma, biglietti per “E morte non avrà dominio” al Teatro Olimpico

Vinicio Capossela arriva al Teatro Olimpico di Roma con due appuntamenti, tra i più attesi del Romaeuropa Festival 2026. Il 3 ottobre alle 21.00 e il 4 ottobre alle 17.00 va in scena “E morte non avrà dominio”, una ballad opera che porta in scena musica, teatro e poesia. Acquista ora i biglietti per Vinicio Capossela a Roma e vivi dal vivo uno degli eventi più attesi del festival .

Vinicio Capossela al Romaeuropa Festival con un’opera inedita

Per la sua prima volta al Romaeuropa Festival, Capossela porta in scena un lavoro ispirato alla vita di Renato Striglia e all’universo poetico di Dylan Thomas, con quindici canzoni inedite. Il titolo è “E morte non avrà dominio”, un’opera che Capossela non cerca soltanto di raccontare, ma di evocare; infatti non si limita alla forma classica del concerto, ma entra nella materia viva del teatro musicale. Il titolo richiama una tensione profonda: opporre alla cultura della morte una celebrazione ostinata della vita, dell’infanzia del mondo, della libertà di immaginare. La scena si costruisce attorno a una figura sospesa e visionaria: un uomo disteso in una vasca da bagno vuota, immagine simbolica che richiama Renato, Capitan Gatto e lo stesso Dylan Thomas. Attorno a lui prende forma un universo popolato da voci, ricordi e presenze evocative, ispirato a “Sotto il bosco di latte” e alla sua dimensione poetica e corale. È un appuntamento pensato per chi ama le esperienze artistiche capaci di sorprendere ed emozionare.

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Date e orari al Teatro Olimpico di Roma

L’appuntamento con Vinicio Capossela è al Teatro Olimpico di Roma, sabato 3 ottobre 2026 alle ore 21.00 e domenica 4 ottobre 2026 alle ore 17.00. Due repliche per un evento che si inserisce nel cuore della quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival, rassegna internazionale che dall’8 settembre al 15 novembre porta nella Capitale linguaggi, artisti e visioni provenienti dalla scena contemporanea mondiale.

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